Alla scoperta di Pippi Calzelunghe a Villa Fabbricotti tra letture e giochi

Giovedì 2 luglio, dalle ore 17.30 alle 19.30, la Biblioteca dei Ragazzi ospita un laboratorio gratuito per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni con la curatrice dell'ultima edizione del celebre romanzo di Astrid Lindgren. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria fino a 25 partecipanti

Giovedì 2 luglio, dalle ore 17.30 alle 19.30, la Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti ospita “Alla scoperta di Pippi Calzelunghe”, un incontro-laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, accompagnati dai loro adulti. L’iniziativa si inserisce nel programma di Leggermente e nel percorso “La biblioteca va in città”, confermando l’attenzione verso la promozione della lettura, la partecipazione delle famiglie e la valorizzazione della letteratura per l’infanzia come occasione di crescita, relazione e scoperta condivisa. Protagonista dell’incontro sarà Samanta K. Milton Knowles, curatrice dell’ultima edizione integrale del romanzo di Astrid Lindgren, che guiderà i partecipanti alla scoperta della bambina più forte del mondo: Pippi Calzelunghe, con i suoi capelli color carota, le trecce rigide, le calze spaiate, la scimmietta sulla spalla e il cavallo sulla veranda. Il laboratorio proporrà una presentazione dell’autrice Astrid Lindgren e del romanzo, arricchita da aneddoti, riflessioni, momenti di lettura ad alta voce e attività creative o di gioco. L’incontro è pensato anche per chi non ha ancora letto il libro e desidera avvicinarsi a un grande classico della letteratura per ragazzi in modo dinamico, divertente e partecipato. Attraverso il personaggio di Pippi, bambine e bambini potranno confrontarsi con temi ancora oggi attualissimi: la libertà, l’autonomia, l’immaginazione, il coraggio di essere sé stessi e la capacità di guardare il mondo con occhi non convenzionali. L’appuntamento fa parte di un ciclo più ampio dedicato a Pippi Calzelunghe, che prevede laboratori in presenza e un successivo incontro, nel mese di settembre, rivolto a chi avrà letto il romanzo, da solo o in lettura condivisa con un adulto.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a un massimo di 25 partecipanti.

Iniziativa promossa da Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno.

Informazioni principali

Titolo: Alla scoperta di Pippi Calzelunghe

Data: giovedì 2 luglio 2026

Orario: 17.30 – 19.30

Luogo: Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti

Destinatari: bambine e bambini dai 7 agli 11 anni con adulti accompagnatori

Conduce: Samanta K. Milton Knowles

Partecipazione: su prenotazione, massimo 25 partecipanti.

Per prenotazioni: [email protected] – tel. 0586 894563.

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