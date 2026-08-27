Alla Terrazza Mascagni la sfida tra i migliori ninja europei

Il 29 e 30 agosto Livorno ospita la decima edizione della Ninja Challenge: in gara campioni italiani e atleti da tutta Europa, con la finale dei Campionati italiani e l’unica tappa italiana valida per i Mondiali Ninja 2027

Alla Terrazza Mascagni il 29 e 30 agosto arrivano i Ninja. Non i bellicosi guerrieri giapponesi, ma i migliori atleti dei percorsi ad ostacoli Ninja, una specialità che si sta diffondendo in tutto il mondo. Sul lungomare livornese, i migliori specialisti italiani e atleti provenienti da tutta Europa daranno vita alla decima edizione della Ninja Challenge. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza dell’assessora Viola Ferroni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il presidente ASD Ninja Cave Michele Silvestri, il direttore tecnico Zen Club Maurizio Silvestri, il responsabile allestimento ostacoli dell’evento Diego Baesso e l’atleta Martina Lottini. “Desidero ringraziare l’Ufficio Sport del Comune – ha commentato l’assessora Viola Ferroni – per il costante e prezioso supporto che garantisce alle numerose manifestazioni sportive organizzate in città. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti voi, che rappresentate al meglio i valori dello sport e della disciplina sportiva. In più, la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa contribuirà a dare visibilità alla nostra città, offrendo un’importante opportunità di promozione per il territorio”. “Quest’anno abbiamo potenziato all’interno della Ninja Challenge le categorie per i più giovani, che sono il futuro di questa disciplina ancora poco conosciuta in Italia” ha commentato Michele Silvestri, organizzatore dell’evento e pioniere della disciplina Ninja in Italia. “Questa decima edizione – ha proseguito Silvestri – rappresenta un traguardo importante. Per la prima volta siamo riusciti, grazie al contributo del Comune di Livorno, a portare la Ninja Challenge all’aperto. Questo ci permetterà di avvicinare alla disciplina anche il grande pubblico e non solo gli addetti ai lavori. Inoltre avremo ospiti tanti atleti stranieri con i quali i nostri campioni nazionali potranno avere un confronto tecnico di grande livello”. La competizione di sabato sarà valida contemporaneamente come finale del Campionato italiano Ninja e del Campionato italiano FIPM (Federazione Italiana Pentathlon Moderno), che da due anni ha inserito Obstacle sport come quinta disciplina del Pentathlon. Inoltre è stata confermata la collaborazione con la World Ninja League (WNL) e la gara di Livorno sarà l’unica data italiana validante per i Mondiali Ninja 2027. L’evento si terrà alla Terrazza Mascagni sabato 29 agosto, con inizio alle 10.30 e la partecipazione dei campioni delle categorie Young Adults, Adults, Elites, Masters, Rookies e Teams, compresi quelli delle precedenti edizioni (conclusione prevista per le 20.00), mentre domenica 30 agosto, sempre a partire dalle 10.30, sarà la volta dei bambini e dei ragazzi della categoria Kids (6-14 anni) e dei Teams, con chiusura dei giochi prevista per le 16.00. La manifestazione è aperta a tutti e a ingresso libero. La Ninja Challenge trae ispirazione dai moderni percorsi Ninja e dall’evoluzione dell’Obstacle sport. Rientra tra le attività sportive promosse dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), punto di riferimento per l’Obstacle sport in Italia e sarà presente alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028 come disciplina del Pentathlon moderno.

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