Alleanze educative: a Livorno un ciclo di incontri per costruire ponti e opportunità

Quattro appuntamenti aperti alla cittadinanza per rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola, sanità e sociale: si parte venerdì 27 marzo a Livorno con il primo incontro dedicato a salute mentale e disabilità. Il primo incontro è in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 alla cooperativa sociale “Thisintegra”, in via Monsignor Filippo Ganucci 3. L’ingresso sarà a offerta libera e al termine è previsto un aperitivo

Prenderà il via venerdì 27 marzo il primo appuntamento di “Alleanze educative”, un ciclo di incontri pubblici aperti alla cittadinanza pensato per rafforzare la rete tra servizi, istituzioni e realtà del territorio di Livorno.

L’iniziativa, articolata in quattro incontri, nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i diversi attori locali, con particolare attenzione ai percorsi legati alla salute mentale e alla disabilità. L’intento è quello di costruire una rete stabile e collaborativa tra scuola, sanità, sociale e mondo sportivo, così da offrire risposte sempre più efficaci e coordinate ai bisogni di bambini, adolescenti, adulti e famiglie.

Il primo incontro è in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 alla cooperativa sociale “Thisintegra”, in via Monsignor Filippo Ganucci 3. L’ingresso sarà a offerta libera e al termine è previsto un aperitivo.

All’appuntamento parteciperanno diversi rappresentanti delle istituzioni e del territorio: tra questi Andrea Raspanti, assessore al sociale, Nicola Artico dell’Unità funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’USL Toscana Nord Ovest area livornese, la cooperativa sociale “Thisintegra”, Giovanni Giannone, delegato provinciale del CONI Livorno, lo staff del Centro Diurno “Il Delfino”, dirigenti scolastici e docenti delle scuole Micheli Bolognesi, oltre agli assistenti sociali del territorio.

Un momento di confronto e condivisione che punta a mettere in rete competenze ed esperienze diverse, per costruire insieme nuove opportunità e risposte concrete per la comunità livornese.

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