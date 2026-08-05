Allerta, Wenzo e Magic Mush al Surfer Joe

Allerta (foto Tommy Antonini), Magic Mush (foto Andrei Trombella) e Wenzo

Alla Terrazza Mascagni arriva una delle serate più attese della scena alternative toscana: sul palco tre progetti che stanno conquistando spazio nel panorama nazionale tra punk-rock, pop-punk, elettronica e rap 'n' roll

Il 7 agosto Livorno si prepara ad accogliere una serata dedicata alla nuova scena alternative toscana. Sul palco del Surfer Joe, alla Terrazza Mascagni, saliranno Allerta, Wenzo e Magic Mush, tre realtà che negli ultimi anni stanno attirando l’attenzione grazie a percorsi artistici differenti ma accomunati da un’identità ben definita e da una forte energia dal vivo. Tre progetti, tre modi diversi di interpretare il rock contemporaneo, in una line-up pensata per offrire al pubblico una serata all’insegna di sonorità che spaziano dal punk-rock al pop-punk, fino alle contaminazioni elettroniche e rap. Gli Allerta, dopo il percorso con Epic Records / Sony Music Italy, porteranno sul palco il loro punk-rock diretto e viscerale, già apprezzato attraverso brani come “Assicurazioni sanitarie” e “Stachanov”, caratterizzati da testi incisivi e da un forte impatto live. Spazio poi a Wenzo, nome d’arte di Marco Bessi, che unisce pop-punk ed elettronica in un progetto personale culminato con l’album “La storia del ragazzo corvo”, lavoro che affronta temi legati alle inquietudini e alle emozioni della sua generazione. A completare il cartellone saranno i livornesi Magic Mush, band guidata da Spettro, che propone un originale stile definito “rap ‘n’ roll”, arricchito da influenze alternative e psichedeliche. Dopo l’uscita del primo EP “Sto meglio”, il gruppo è al lavoro sul nuovo singolo, previsto per settembre e distribuito da The Orchard (Sony). L’appuntamento del 7 agosto riunirà così tre delle realtà più interessanti della nuova scena toscana, offrendo al pubblico livornese una serata dedicata alla musica dal vivo e alle nuove sonorità che stanno emergendo nel panorama alternative italiano.

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