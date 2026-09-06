All’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: al centro Galimberti e il nichilismo

Il 9 settembre alle 21.15 un nuovo appuntamento con il Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Un incontro aperto a tutti, tra Nietzsche, Parmenide, Gorgia e il pensiero di Umberto Galimberti, con uno sguardo particolare alle difficoltà delle nuove generazioni.

Il 9 settembre 2026, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna il Giardino Filosofico, con un incontro dedicato al filosofo contemporaneo Umberto Galimberti e al concetto di nichilismo, collegato a quello dell’essere.

Si partirà dalle visioni di un essere forte in Parmenide e di un essere debole in Gorgia, passando poi per la soluzione prospettata dal cristianesimo e arrivando al caso di Nietzsche, che distrugge le certezze e genera il passaggio da un nichilismo passivo a un nichilismo attivo. La filosofia di Nietzsche è stata capita troppo tardi, quando i danni del nichilismo tendono ormai verso il non reversibile.

La soluzione rappresentata dal dominio della tecnica sembra allontanare ancora di più l’uomo dalla propria essenza. A farne le spese sono prevalentemente i giovani, che vedono il futuro trasformarsi da promessa in minaccia, come ha evidenziato Benasayag nel libro “L’epoca delle passioni tristi”.

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini e gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati sia ai profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano.

Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è fortemente dedicato alla sua figura, perché la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città.

La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, creando un circolo per giovani e permettendo l’interazione tra fasce di età diverse, utilizzando le tematiche filosofiche come strumento per tentare di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.

Condividi:

Riproduzione riservata ©