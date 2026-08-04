Ambiente, a Livorno arriva “Blu Next Livorno”: uniti per pulire il litorale di Antignano

L'orario dell'aperitivo sarà trasformato in un momento di pulizia del litorale e tutela del territorio, in programma dalla 19 alle 20.30 a cui tutti possono partecipare come volontari

Un aperitivo all’insegna della sostenibilità. Venerdì prossimo 7 agosto la spiaggia del Sale e il moletto di Antignano saranno la location dell’iniziativa dal titolo “Blu Next Livorno – Collaboriamo per prenderci cura del nostro mare”, promossa dal CIBM (Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata) con il patrocinio del Comune e della Biennale del Mare.

L’orario dell’aperitivo sarà trasformato in un momento di pulizia del litorale e tutela del territorio, in programma dalla 19 alle 20.30 a cui tutti possono partecipare come volontari.

L’evento nasce per sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, sulla salvaguardia degli ecosistemi costieri, facendo anche da trampolino di lancio per la Biennale del Mare prevista a maggio del 2027.

Il programma dell’evento

Il punto di ritrovo e di ascolto sarà presidiato dalle Sentinelle del Mare Chiara e Gabriele. Prima dell’inizio delle attività, i partecipanti riceveranno un briefing informativo incentrato sulle norme di sicurezza e sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Seguirà l’azione sul campo: un’ora e mezza di pulizia dell’arenile per rimuovere i rifiuti abbandonati. I materiali raccolti saranno poi conferiti e smaltiti correttamente grazie alla collaborazione e alla supervisione dei volontari e di AAMPS Livorno.

L’evento si distingue per una massiccia alleanza tra il mondo scientifico e il tessuto associazionistico del territorio. “Blu Next Livorno” vede infatti il supporto attivo di importanti sigle nazionali e locali: Plastic Free, Sons of The Ocean, Mr Green, Legambiente Livorno, A-mare, Marevivo Toscana, Sezione Nautica Canottieri Antignano, Appartenenza Labronica, Praesidiomaris.

“Si tratta di un’iniziativa importante – ha affermato l’assessora all’Ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello – dove una prestigiosa istituzione scientifica, nell’ambito della Biennale del Mare, si muove per promuovere consapevolezza sulla tutela ambientale, per dialogare con i giovani e fare crescere la nostra comunità”.

“Non possiamo sensibilizzare se non diamo esempi”, sottolinea la dottoressa Anna Maria De Biasi, responsabile ambiente del CIBM. “In questa occasione, appositamente scelta al momento dell’aperitivo per la grande affluenza di giovani, vogliamo non solo dare un messaggio sull’importanza del mare, ma essere i primi a mostrare comportamenti virtuosi necessari affinché dalle parole originino gesti concreti. La grande partecipazione delle Associazioni, anello fondamentale tra le istituzioni e i cittadini, è un esempio forte del valore dell’unione e della collaborazione per ottenere risultati concreti”.

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