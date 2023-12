“Anatomia di un terzo tempo”, il libro di Giorgi-Pacini si presenta al Priami

Il libro, scritto a quattro mani da Renzo Pacini e Fabio Giorgi, contiene una ricca documentazione fotografica messa a disposizione da Luca Zampini e Tommaso Chiavistelli. La prefazione è di Mauro Fraddanni, presidente Lions

Venerdì 15 dicembre alle 19,30 al "Priami" di Stagno presentazione del libro "Anatomia di un terzo tempo – il romanzo e la cronaca". Il libro, scritto a quattro mani da Renzo Pacini e Fabio Giorgi, contiene una ricca documentazione fotografica messa a disposizione da Luca Zampini e Tommaso Chiavistelli. La prefazione è di Mauro Fraddanni, presidente Lions.

Saranno ospiti della serata, tra gli altri, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, l’allenatore della nazionale seven femminile Diego Saccà, il vicepresidente del Comitato Toscano della FIR Edoardo Baracaglioni e il delegato provinciale della FIR Luca Sardelli.

Il libro. Si tratta di un remake del noto romanzo di Pacini ‘Nel terzo tempo’ (2018), che si confronta con la cronaca particolareggiata della partita di B dello scorso 22 ottobre tra il Gubbio e la LundaX Lions Amaranto (quella vera) descritta dal giornalista sportivo Fabio Giorgi. Il libro è stato anche occasione per approfondire e far conoscere la storia del club, che sta per festeggiare i suoi primi 25 anni d’attività. L’ opera, a contenuto prettamente sportivo, ha voluto però far emergete gli aspetti etici e valoriali che caratterizzano il rugby, affidandoli a una storia di grande impatto emotivo, che vede al centro il percorso di riabilitazione di un pilone divenuto paraplegico per un infortunio sportivo, dal quale emerge la grande l’inclusività di questo sport e di chi lo pratica. Ne è prova il progetto ‘Pecore Nere’ che ha portato alla creazione della omonima squadra, composta da detenuti dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’ di Livorno, un risultato reso possibile dal lavoro degli stessi Lions Amaranto e da tanti volontari, tra i quali l’indimenticato Manrico Soriani, al quale gli autori hanno dato il meritato spazio nella parte finale del libro.

Interverranno Pacini e Giorgi gli autori del libro, il giovanissimo fotografo Zampini ed il presidente Fraddanni.

Al termine della presentazione alla quale tutta la cittadinanza è invitata, è prevista la cena, con lo scambio di auguri, dei RinoCerotti, la rappresentativa Old dei Lions Amaranto, prima nel campionato regionale di categoria. Nella fila dei RinoCerotti militano molti elementi che stanno curando il progetto legato alle Pecore Nere.

