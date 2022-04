Anche l’Acquario partecipa alla Giornata Europea del Mare

Alla Giornata Europea del Mare partecipa anche quest'anno l’Acquario di Livorno. Il programma

Alla Giornata Europea del Mare partecipa anche quest’anno l’Acquario di Livorno. Nel dettaglio, nella giornata del 22 Maggio all’Acquario di Livorno propone:

tariffa speciale per i Livornesi di Euro 12 per Adulto ed Euro 7 Ragazzo (da 1 metro a 140 di altezza)

Validità nella giornata del 22 Maggio, dietro presentazione documento identità, e non cumulabile con altre in corso.

Inoltre, il 22 Maggio, disponibili per il largo pubblico attività in stile edutainment come sotto:

Animazione “A spasso con la tartaruga” – ore 10.30

Bambini e ragazzi in visita all’Acquario hanno la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio in compagnia di una simpatica Tartaruga per scoprire, in chiave ludica e divertente, i segreti dei sette mari, imparando come contribuire per poterli tenere puliti e ricchi di vita. Durante l’animazione, un esperto biologo in veste di Tartaruga stimola la curiosità dei bambini partecipanti, favorendo in loro un atteggiamento proattivo per la tutela dell’ambiente marino. Durata 1h – Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso

INCONTRI CON LO STAFF

Incontri della durata di 15’ cadauno, inclusi nel biglietto di ingresso.

Il calendario completo:

Ore 11.30 – L’isola di Plastica tra Capraia e Corsica, e i nuovi materiali per contrastare il marine litter. Arcipelago pulito che diventa legge

Ore 13.00 – Le minacce per le tartarughe e per i protagonisti di Pelagos

Ore 14.30 – L’isola di Plastica tra Capraia e Corsica, e i nuovi materiali per contrastare il marine litter. Arcipelago pulito che diventa legge

Ore 16.00- Le specie aliene, le aree di riproduzione delle tartarughe gli squali e gli animali più a rischio di estinzione

PERCORSO “DIETRO LE QUINTE”

Un percorso guidato da personale esperto e qualificato, che consente di scoprire i segreti e le curiosità delle aree tecniche dell’Acquario di Livorno come le vasche curatoriali, una sorta di nursery dove le varie specie di animali ospitate nella struttura crescono fino a raggiungere le dimensioni adatte alla vasca espositiva e dove vengono inserite per il periodo di quarantena e di profilassi degli animali in arrivo dall’esterno o in caso di necessità di cure mediche.

Durata: 50’- Costo Euro 4 a persona (oltre al biglietto di ingresso). Partenza ore 16.30 (ed in altri orari ore 12.00 e ore 13.30)

PERCORSO “SOS TARTARUGHE”

Novità 2022 un’attività dedicata alla scoperta delle attività del Centro Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno, le procedure più idonee da adottare se si trova una tartaruga in difficoltà, i comportamenti più rispettosi per contribuire alla loro salvaguardia.

Durata 1h – Costo Euro 4 a persona (oltre al biglietto di ingresso). Partenza ore 15.00