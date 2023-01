“Anche una donna può difendersi”, lezione gratuita. Ecco come partecipare

Secondo appuntamento gratuito domenica 29 gennaio dalle 9.30 alle 13.30 in via Targioni Tozzetti 5 all'interno della palestra delle scuole Mazzini, messa a disposizione dal Comune di Livorno. Per partecipare, inviare email a: [email protected] con nome, cognome e data di nascita. Oppure contattare (anche whatsapp) il 340-75.73.100.

Rebels Pielle Curva Sud & RebelsGirls Pielle ancora a fianco dell’iniziativa benefica “Anche una donna può difendersi”.

Troppo spesso veniamo a conoscenza di gravi episodi nei confronti delle donne, ai quali avrebbero potuto sottrarsi, sapendo come affrontarli.

La presa di coscienza di questo e l’idea di realizzare qualcosa in memoria di Roberto Valenti, amico e praticante di questa disciplina, fa nascere “Anche una donna può difendersi” da parte dell’amico Giacomo Taddei.

Domenica ci sarà la seconda lezione gratuita aperta a tutte le donne (di tutte le età , di qualsiasi corporatura fisica, di qualsiasi preparazione fisica).

Si può partecipare anche se non siete state alla prima lezione che si è rivelata un successo con circa 80 partecipanti. Verranno studiate e insegnate tecniche semplici e rapide, di facile apprendimento, su come affrontare, gestire fisicamente e psicologicamente un aggressore. Giacomo Taddei cintura nera 4° Dan, è rappresentante per l’Italia della Federazione Europea di Krav Maga, cintura e direttore tecnico nazionale.

