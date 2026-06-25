Andrea Pennacchi a Scenari di Quartiere con Una piccola Odissea

Venerdì 26 giugno alle 19.30 nel Parco di Villa Fabbricotti l'attore, drammaturgo e regista porterà in scena lo spettacolo che intreccia il poema di Omero con la storia della sua famiglia. Alle 18 presenterà anche il libro "Una foresta di scimmie"

Venerdì 26 giugno, alle ore 19.30, nel Parco di Villa Fabbricotti, continuano gli appuntamenti con Scenari di Quartiere il festival di narrazione che vedrà protagonista Andrea Pennacchi attore, drammaturgo e regista teatrale che ricordiamo in tv brillante personaggio della trasmissione Propaganda e della serie Petra accanto a Paola Cortellesi. L’attore veneto presenterà Una piccola Odissea celebre spettacolo teatrale che lui stesso ha scritto infatti l’opera intreccia il poema omerico con la sua biografia familiare, trasformando il mito in un intimo racconto orale. Pennacchi mescola le gesta di Odisseo con i ricordi della sua famiglia, in particolare le vicende del padre reduce da un campo di concentramento e della madre in attesa del suo ritorno. «Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto – racconta Pennacchi spiegando la genesi dello spettacolo – quand’ero alle medie, mio padre gestiva lo stand libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti”, una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è. Abbiamo pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio. Partiremo dalla capanna dei racconti, quella capanna in cui inizia la vera e propria riconquista di Itaca da parte di Odisseo. Così vicina alla mia infanzia, nucleo rovente da cui nacque il mio amore per il racconto”.

Questo appuntamento di Scenari di Quartiere è organizzato in collaborazione con la rassegna Leggermente perché prima dello spettacolo, alle ore 18, presso il Chioschino della Villa lo scrittore Andrea Pennacchi presenterà il suo libro “Una foresta di scimmie”.

Ricordiamo che gli appuntamenti di Scenari di Quartiere sono aperti al pubblico e liberamente accessibili.

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