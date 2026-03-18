“Anime Salve”: un viaggio tra parole e musica di Fabrizio De André a Il Grattacielo

Venerdì 20 marzo, alle ore 21.15, al Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano), andrà in scena lo spettacolo “Anime Salve – Le parole e la musica di Fabrizio De André”, inserito nella rassegna TAC (Teatro al Centro) diretta da Eleonora Zacchi

Venerdì 20 marzo, alle ore 21.15, al Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano), andrà in scena lo spettacolo “Anime Salve – Le parole e la musica di Fabrizio De André”, inserito nella rassegna TAC (Teatro al Centro) diretta da Eleonora Zacchi. Un evento che si propone di andare oltre il semplice tributo per trasformarsi in un’esperienza narrativa intensa e coinvolgente. Protagonisti sul palco Alessandro Buoncristiani (voce e chitarra), Nicoletta Zannoni (fiati e voce), Marina Bruzzone (voce e percussioni), Antonio Domenici (basso e voce) e Stefano Pracchia (tastiera e voce), affiancati dalle voci narranti di Patrizia Cioni ed Eugenio Vaccaro. Lo spettacolo intreccia le indimenticabili canzoni del grande cantautore genovese con un racconto originale che ne restituisce la profondità artistica e umana. Non si tratta infatti di una semplice successione di brani, ma di una vera e propria narrazione musicale che attraversa temi cari a De André: la memoria civile, la poesia degli ultimi, l’ironia sottile e lo sguardo critico sulla società. Le due voci narranti accompagnano il pubblico in un dialogo intimo ed emotivo, creando un filo conduttore che lega musica e parole in un racconto vivo e attuale. Il risultato è un percorso capace di alternare momenti di intensa commozione a passaggi più leggeri e riflessivi.

«Ci piace immaginare Fabrizio seduto con noi», raccontano gli autori, «lui che amava il vino, le chiacchiere, i tavoli pieni di gente». Un’immagine che racchiude lo spirito dello spettacolo: condividere, attraverso la musica e il racconto, un patrimonio artistico che continua a parlare al presente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi desidera riscoprire, o conoscere per la prima volta, la straordinaria eredità di uno dei più grandi cantautori italiani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6), con segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, ai numeri 0586 890093 e 340 7550530 oppure via email all’indirizzo [email protected]. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro.-

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