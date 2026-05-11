Apertura straordinaria del Faro di Livorno al pubblico per Straborgo

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 12 maggio alle 12:00 al seguente link: https://farodilivorno-straborgo26-biglietti.eventbrite.it

Grazie alla disponibilità della Marina Militare e alla collaborazione dell’Associazione Il Mondo dei Fari – ETS si riaprono le porte del Faro di Livorno.

Con l’edizione 2026 di Straborgo, il cuore pulsante di Livorno si arricchisce di un evento destinato a lasciare il segno: l’apertura straordinaria del Faro, simbolo identitario della città e punto di riferimento storico per intere generazioni.

Quest’anno, la festa di quartiere assume un significato ancora più profondo grazie alla possibilità di riscoprire uno dei luoghi più evocativi del litorale livornese. Il Faro, infatti, si trova proprio nell’epicentro naturale di Straborgo, rendendolo non solo una suggestiva attrazione, ma anche un protagonista assoluto della manifestazione.

Passeggiando tra le vie animate da musica, spettacoli e sapori locali, i visitatori avranno l’occasione unica di accedere a un luogo solitamente non fruibile, immergendosi nella storia marittima della città. Dalla sua posizione privilegiata, il Faro racconta Livorno attraverso i secoli: un presidio di luce, sicurezza e identità che oggi si apre al pubblico in un dialogo diretto con il territorio e la sua comunità.

L’iniziativa rappresenta un perfetto connubio tra valorizzazione culturale e partecipazione popolare. Non si tratta solo di una visita, ma di un’esperienza: salire verso la lanterna, osservare il panorama, percepire il legame tra mare e città nel punto esatto in cui tutto converge.

In questo contesto, Straborgo 2026 si conferma molto più di una semplice festa: è un progetto di rigenerazione urbana e culturale che mette al centro Borgo Cappuccini, trasformandolo in un palcoscenico diffuso dove storia, tradizione e contemporaneità si intrecciano.

L’apertura del Faro ne è la prova concreta. Un’occasione irripetibile per cittadini e visitatori di vivere Livorno da una prospettiva nuova, proprio nel cuore della sua festa più autentica.

Calendario visite

Venerdì 29 maggio

ore 14.00 – 17.00

Sabato 30 maggio

ore 09.00 – 12.00

ore 14.00 – 17.00

Domenica 31 maggio

ore 09.00 – 11.00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 12 maggio alle 12:00 al seguente link:

https://farodilivorno-straborgo26-biglietti.eventbrite.it

L’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione.

Non sono ammessi animali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©