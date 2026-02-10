Appuntamento al Musmed: visita guidata alla scoperta del museo
Appuntamento domenica 15 febbraio alle 16.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti
Anche per il mese di febbraio tornano le visite guidate domenicali Appuntamento al Musmed: la nuova iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera.
Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo. Le visite guidate sono aperte a tutti.
Non perdete l’occasione di trascorrere una domenica speciale tra le sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, vi aspettiamo domenica 15 febbraio ore 16.30.
Informazioni pratiche:
- Costo: 6 € a partecipante
- Prenotazioni e pagamento: esclusivamente online al link:
https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/
