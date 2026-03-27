(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

Aprile Jazz 2026, Livorno capitale del jazz per un mese

Dal 1° al 30 aprile torna il JAM - Jazz Appreciation Month con trenta eventi tra musica, arte e spettacolo. Oltre 50 artisti coinvolti e gran finale nel giorno dell’International Jazz Day all’Auditorium del Conservatorio Mascagni

Prenderà il via mercoledì 1 aprile la 13° edizione del JAM – Jazz Appreciation Month Livorno – Aprile JAZZ 2026, evento a cura del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno (fondato nel 2012, membro della Banda Città di Livorno APS) con il patrocinio del Comune di Livorno (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare il programma completo).

Con trenta eventi, tra musica, libri, teatro, danza, mostre di pittura, cinema, e la partecipazione di oltre 50 artisti, Aprile Jazz si concluderà giovedì 30 aprile, giornata internazionale UNESCO del Jazz con la Jam Session tradizionale nell’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio “Pietro Mascagni”.

Il Comitato UNESCO Jazz Day Livorno è composto da Andrea Pellegrini, Chiara Carboni e Maurizio Mini. Presidente Onorario del Comitato è Gian Franco Reverberi, scomparso nel 2024, coetaneo, amico intimo e produttore di Piero Ciampi (Nel 2017 il Comitato si è fatto promotore dell’assegnazione a Reverberi del premio La Canaviglia).

L’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ha proclamato il 30 aprile di ogni anno “international Jazz day”, “giornata internazionale del jazz” riconoscendo il Jazz come una forma d’arte dal grande valore artistico, sociale, politico, culturale e storico. Livorno è in prima linea dalla prima edizione del 2012 sul fronte della promozione del Jazz ricevendo ogni anno il prestigioso patrocinio di UNESCO Italia.

Livorno è inoltre l’unica città italiana, e una delle pochissime al mondo, che promuove iniziative per tutto il mese di Aprile, oltre al 30 Aprile, a somiglianza di quanto accade negli USA (“J.A.M. – Jazz Appreciation Month).

Il Comitato UNESCO Jazz Day Livorno ha ricevuto due lettere di encomio dal prestigioso Thelonious Monk Institute e dal grande Herbie Hancock in persona per le numerose iniziative promosse in questi anni.

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