Arnia Festival, due giorni di incontri e cultura in piazza: al centro inclusione, sport e solidarietà

Venerdì 3 e sabato 4 luglio Piazza del Cisternone e via de Larderel ospitano "Arnia Festival - Sguardi fuori cornice". In programma incontri tra associazioni, presentazioni di libri e un reading performativo inclusivo. Tra gli ospiti anche la giornalista Antonia De Francesco

Due serate dedicate all’inclusione, allo sport, alla solidarietà e alla cultura. Venerdì 3 e sabato 4 luglio, a partire dalle 19.30, piazza del Cisternone e via de Larderel ospiteranno “Arnia Festival – Sguardi fuori cornice”, iniziativa promossa da Arnia con l’obiettivo di portare fuori dalla propria sede i temi che da sempre caratterizzano il progetto didattico dell’associazione.

Il festival proporrà incontri tra associazioni, presentazioni di libri ed eventi pensati per stimolare il confronto e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Tra gli ospiti sarà presente anche la giornalista Antonia De Francesco, volto noto dell’informazione radiotelevisiva.

La scelta di organizzare il festival in piazza nasce dalla volontà di incontrare il maggior numero di persone possibile, creando occasioni di dialogo e riflessione sui temi della socialità e dell’inclusione.

La manifestazione si concluderà sabato 4 luglio con il reading performativo inclusivo “Guerra e Pace”, progetto curato dalla drammaturga e regista Barbara Del Bono Idda. Sul palco saliranno gli allievi dei due corsi di scrittura da lei tenuti presso Arnia, insieme agli attori del Collettivo artistico In forma di rosa: Edoardo Bacchelli, Stefania D’Echabur ed Enrica Orlando, con il contributo musicale di Jacopo Fusario.

L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©