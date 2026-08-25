Articolo 33, la festa dedicata allo sport sbarca in piazza Garibaldi

Bani, Confsport Confcommercio: "Vogliamo trasformare piazza Garibaldi in una grande palestra a cielo aperto. Lo sport può rendere i quartieri più vivi e unire la comunità"

Lo sport esce dagli impianti, incontra la città e diventa occasione di aggregazione, benessere e partecipazione. Torna il fine settimana del 10 e 11 ottobre 2026 “Articolo 33”, l’iniziativa di Confsport Confcommercio con patrocinio e compartecipazione di Comune di Livorno e Regione Toscana, che quest’anno avrà come scenario piazza Garibaldi a Livorno e il titolo “Allena i tuoi valori“. Dopo le edizioni degli anni scorsi organizzate alla Terrazza Mascagni, la manifestazione sceglie infatti di entrare nei quartieri, partendo da Garibaldi. Una scelta che vuole rafforzare ancora di più il legame tra sport e comunità e contribuire, attraverso attività, dimostrazioni e momenti di incontro, a vivere e valorizzare una zona importante della città, spesso identificata con la presenza di criminalità e spaccio. “Abbiamo voluto dare un segnale preciso – spiega Damiano Bani, presidente di Confsport Confcommercio – La Terrazza Mascagni ci ha accolto nelle precedenti edizioni ed è sicuramente uno dei luoghi simbolo di Livorno, ma crediamo che lo sport possa e debba essere anche uno strumento per entrare nei quartieri, creare relazioni e contribuire a renderli più vivi. Per questo abbiamo deciso di cominciare da piazza Garibaldi”. Al centro della due giorni ci saranno naturalmente lo sport e l’attività fisica, ma il messaggio della manifestazione va oltre la dimensione strettamente sportiva. “Quando parliamo di sport – prosegue Bani – pensiamo alla salute e al benessere, ma non soltanto. Lo sport è aggregazione, educazione, rispetto delle regole, inclusione e capacità di stare insieme. Una palestra o un’associazione sportiva sono spesso luoghi nei quali bambini, ragazzi e adulti costruiscono relazioni, imparano a confrontarsi, e diventano parte di una comunità. Portare tutto questo in una piazza significa mostrare concretamente quanto lo sport possa contribuire alla qualità della vita di un quartiere”. “Articolo 33 – Allena i tuoi valori” proporrà due giornate di sport, eventi, spettacoli, incontri e attività aperte a tutti, proponendo lo sport come veicolo di socialità e integrazione. “Vogliamo che piazza Garibaldi diventi per due giorni una grande palestra a cielo aperto – conclude Bani. Invitiamo tutte le realtà sportive interessate a contattarci e a prenotare il proprio spazio per proporre dimostrazioni, esibizioni, prove e attività aperte al pubblico. È un’occasione per farsi conoscere, raccontare la propria disciplina e soprattutto avvicinare nuove persone allo sport. Più realtà riusciremo a coinvolgere, più forte sarà il messaggio: lo sport unisce e fa crescere la comunità”. Confsport Confcommercio lancia quindi fin da ora un invito a società e associazioni sportive, palestre, istruttori e realtà del mondo dello sport del territorio a partecipare alla manifestazione. Per le adesioni rivolgersi a Sandro Cini, 058610761066, 3664464473, [email protected]

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