“Aspettando il Palio” con Strana Officina, Cena sulla Terrazza e Memorial Dj Cioni

Tanta musica e una cena aperta a tutti animeranno gli spazi della Terrazza Mascagni dal 30 giugno al 7 luglio grazie alla collaborazione con Surfer Joe e Confcommercio. Il programma

di Giulia Bellaveglia

Ben quattro appuntamenti animeranno le giornate vicine alla regina delle gare remiere, il Palio Marinaro, in programma per sabato 1° luglio, all’interno del contesto di iniziative dal titolo “Aspettando il Palio Marinaro” negli spazi della Terrazza Mascagni. Tre, quelli che si caratterizzano come eventi collaterali del noto Surfer Joe Summer Festival (22 – 25 giugno): ad aprire le danze, venerdì 30 giugno a partire dalle 20, il concerto di Strana Officina, storica band attesa in città da oltre quattro anni.

Sabato 1° luglio invece, dopo la competizione, sarà la volta dei Self Pollution Radio, infine, venerdì 7 luglio, dalle 21.30, protagonista della serata sarà il terzo memorial Riccardo Cioni. “Tante belle occasioni – commenta Lorenzo Valdambrini di Surfer Joe – per approfondire la surf music, una nicchia musicale, di cui chiunque conosce almeno un brano”.

Confcommercio Livorno ha invece organizzato e proposto per domenica 2 luglio a partire dalle 20, l’appuntamento “Cena sulla Terrazza” che vedrà, per l’occasione, la storica scacchiera allestita con 250 posti per una cena aperta a tutti. Seguirà la premiazione della gara. “Sono molto contenta che la nostra iniziativa si inserisca in un più ampio contesto – afferma la presidente di Confcommercio Francesca Marcucci – perché questo significa che siamo riusciti a mettere insieme idee diverse, con tanti stili differenti, ma capaci di fare squadra per promuovere la città”. “Quello di creare un movimento più ampio intorno alla gara – spiega il vicepresidente del comitato organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino – è una scelta maturata nel 2018 e portata avanti con impegno e passione in tutti questi anni. Adesso, siamo finalmente riusciti a creare qualcosa di concreto, un progetto intenso, capace di rivolgersi non soltanto ai livornesi, ma a chiunque transiti in città”.

“Tanti appuntamenti di valore – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – fondamentali per dare lustro ad una manifestazione sportiva importantissima e a ciò che accade in contemporanea”.

