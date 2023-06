Aspettando la Barontini. Incontro con gli studenti “A spasso in un Pentagono”

Nell’ambito delle iniziative di “Aspettando la Barontini”, giovedì 8 giugno alle 18, in Fortezza Nuova, è in programma un incontro con gli studenti che hanno partecipato al progetto “A spasso in un Pentangono”.

Si tratta due seconde classi del liceo artistico dell’Isis Vespucci-Colombo (sezioni 2BLA e 2LLA) che presenteranno i lavori pittorici e digitali realizzati sul tema dei monumenti e delle strutture architettoniche che si trovano nel Pentagono del Buontalenti, lungo il percorso di gara della Barontini. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Riccardo Ruberti e Eloise Takacs che hanno curato il progetto.

Seguirà la presentazione, a cura del giornalista Simone Fulciniti, del libro “Palio: i Cavalieri, gli Armi, le Imprese…Le gare remiere strumento educativo e culturale. Dalla Meloria allo stretto di Piombino”, di Enrico Campanella e Rosanna Fiori.

