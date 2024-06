Aspettando la Barontini, incontro tra vino e remo con “La Cantina in Cantina”

Nell’ambito delle iniziative di Aspettando la Barontini, giovedì 6 giugno è in programma l’atteso incontro tra il vino e il remo, con l’evento La Cantina in Cantina, che propone un vero e proprio gemellaggio tra cantine remiere e cantine vinicole.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Enoturistica, si aprirà, alle ore 18, con il tour in battello, riservato alla stampa, ai sommelier e ai sostenitori della gara remiera, con ritrovo dei partecipanti al Varco Fortezza (ingresso Stazione Marittima).

Intorno alle 18.30, al rientro del battello, l’iniziativa proseguirà al Silos Granario, ingresso sempre dal Varco fortezza, con la premiazione del concorso grafico “Progetta l’etichetta della Barontini”, realizzato con la partecipazione del Consorzio Tutela Morellino di Scansano, a cui hanno partecipato gli studenti degli istituti scolastici Cecioni e Vespucci-Colombo.

A seguire, si svolgerà l’ abbinamento fra le Cantine del vino aderenti all’iniziativa e le Cantine della voga. Ad estrarre i binomi tra gli armi e i vini sarà Letizia Tinghi, pluricampionessa olimpica di pattinaggio a rotelle, vice-presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Italiani.

L’evento si concluderà con aperitivo e degustazione dei vini dei produttori delle Cantine Vinicole Enoturistica.

Per maggiori informazioni si può scrivere a: [email protected] e al numero Whatsapp 335-13.76.296

