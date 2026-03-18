Associazione Livorno Donna Salute presenta “Medicina di Genere: un approccio personalizzato”

Il 21 marzo - nell’ambito del "Marzo Donna" presso il Centro Donna in via Strozzi, 3 dalle 10 alle 12, ha organizzato l’incontro dal titolo “Medicina di Genere: un approccio personalizzato”

L’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura ETS informa la cittadinanza che il 21 marzo – nell’ambito del “Marzo Donna” presso il Centro Donna in via Strozzi, 3 dalle 10 alle 12, ha organizzato l’incontro dal titolo “Medicina di Genere: un approccio personalizzato”.

La Medicina di Genere (MdG) studia come sesso e genere influenzano salute e malattia. Non è una “medicina delle donne”, ma un approccio interdisciplinare che riconosce differenze significative tra uomini e donne in:

– Sintomi e incidenza delle malattie

– Progressione delle malattie

– Risposta ai farmaci

Obiettivo: migliorare l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e personalizzare le cure.

Relatori:

Rosa Maranto Medico di Comunità e Coordinatrice aziendale Salute e Medicina di genere – AUSL Toscana Nordovest: “Dalla Medicina alla Salute di genere”

Filomena Marrelli – Pneumologa e Referente Salute e Medicina di genere Livorno – AUSL Toscana Nordovest : “Fumo e malattie correlate nelle donne”

Federica Lapira – Cardiologa AUSL Toscana Nordovest : “Il cuore delle donne”

Moira Picchi – Psicologa AUSL Toscana Nordovest : “Salute mentale e genere”

Condividi:

Riproduzione riservata ©