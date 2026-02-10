“Back 2 move”, il nuovo format debutta al The Cage

Venerdì 13 febbraio al live club livornese la prima assoluta di Back 2 Move, serata all'insegna dei ritmi hip hop nata dall'idea di Tommaso Narcetti e Lorenzo Martelli. Sabato 14 febbraio, invece sul palco i Messa + Vesta e Red Kaos

VENERDÌ 13 FEBBRAIO – Un nuovo format che fa il suo debutto assoluto al The Cage. Si chiama Back 2 Move ed è frutto dell’idea di Tommaso Narcetti e Lorenzo Martelli, due ballerini professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco e proporre una serata a tema anni 2000 con l’hip hop a fare da protagonista e prendendo spunto da Step Up, celebre film uscito nel 2006 e incentrato sul mondo del ballo. Formatosi in street dance e danza contemporanea, Tommaso Narcetti ha ballato per Coldplay e L’Oreal Paris, nonché in vari programmi tv della Rai, mentre Lorenzo Martelli (livornese, anche la sua disciplina è la street dance) è un pluricampione italiano e campione europeo di danza sportiva. Con loro, a Back 2 Move ci saranno Sara Stella e Livia Anguzza a completare il quartetto di ballerini professionisti che farà una serie di interventi nel corso della serata. Ma andiamo con ordine, perché al live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno le porte si apriranno alle 22 e poco dopo ci sarà il pre-serata, ovvero Danc-That Battle: una vera e propria dance battle senza limiti di stili, solo skill, musicalità e attitudine. Uno contro uno, sulla pista da ballo del teatrino, si sfideranno davanti ai 3 giudici Tommaso Narcetti, Scialla e Mattix, che tra tutti i partecipanti ne selezioneranno otto, i quali proseguiranno il contest con una battle di mix stile, dove in finale parteciperanno anche i giudici stessi. La prima parte della serata, che è realizzata in collaborazione con KomBo, durerà fino alla mezzanotte e includerà gli interventi musicali di Elica e Duam. Il pubblico presente potrà seguire in cerchio la dance battle e dalla mezzanotte in poi entrare nel vivo di Back 2 Move, alla cui organizzazione collabora Sarà Bordò. Questo nuovo evento all’insegna dei ritmi hip-hop, con alcuni dei più grandi successi della storia della musica, riserverà tante sorprese da scoprire e andrà avanti fino alle 4 del mattino. Alla consolle ci sarà il dj Simone Maurri, pronto a far ballare i presenti nel corso di una serata fatta anche di interazione con il pubblico. L’ingresso dalle 22 è al costo di 15 euro, mentre dalla mezzanotte ingresso a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 14 FEBBRAIO – In collaborazione con Ultima, il The Cage presenta il live di Messa e apre le porte del teatrino al doom metal. Serata ricca per gli amanti del genere e non solo, con tre progetti musicali sul palco. Messa è un gruppo doom metal italiano formatosi nel 2014 e noto per il suo sound oscuro e sperimentale che fonde influenze che vanno dal jazz all’ambient e alla psichedelia con una voce femminile intensa, quella di Sara Bianchin, che è anche autrice dei testi. La formazione dei Messa si completa con Alberto Piccolo (chitarra/pianoforte/sintetizzatore), Marco Zanin (basso/sintetizzatore) e Rocco “Mystir” Toaldo (batteria). Il loro ultimo album, The Spin (uscito nel 2025 per Metal Blade Records), è il quarto disco in studio e segna un ulteriore passo nella loro evoluzione: mantiene la base doom, ma amplia il linguaggio sonoro incorporando suggestioni goth rock e new wave anni ’80, atmosfere più ampie e contaminazioni sperimentali, confermando la band come una delle realtà più interessanti del metal italiano contemporaneo. The Spin ha ottenuto un grande consenso dalla critica, finendo spesso inserito nelle liste dei migliori album dell’anno e salutato da molte riviste e webzine come una delle uscite più rilevanti del 2025. L’opening act della serata, che si avvale della collaborazione anche di Trivel Collective, è affidato ad altre due band: i Vesta, gruppo toscano di matrice post-rock/metal che intreccia muri di suono, atmosfere rituali e tensione emotiva (le loro composizioni lente e stratificate alternano pesantezza e silenzi, evocando un immaginario oscuro, introspettivo e profondamente catartic); i Red Kaos, altra formazione toscana, ma a base di heavy/stoner/grunge che fonde riff granitici, groove oscuri e un’attitudine viscerale, con un sound ruvido e potente, sospeso tra psichedelia, rabbia e caos controllato. Apertura porte ore 21:00; inizio concerti ore 21:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 20 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa

