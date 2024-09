Bagno di gong alla Terrazza

L'iniziativa, inserita all'interno dell'evento Articolo 33 organizzato da Confcommercio, si svolgerà venerdì 20 settembre alle 18.30 ed è a cura di Enzo Milone, Chiara Leone e Paola Bientinesi. Partecipazione gratuita

Nell’ambito della rassegna dedicata allo sport “Articolo 33”, che si svolgerà nel prossimo weekend 21-22 settembre alla Terrazza Mascagni, anche in questa edizione potremo immergerci in un bagno di gong che si svolgerà venerdì 20 settembre alle 18.30. L’iniziativa sarà a cura di Enzo Milone, Chiara Leone e Paola Bientinesi. La suonoterapia utilizza il potere armonizzante dei suoni e delle vibrazioni dei gong, delle campane tibetane, dei koshi e di altri strumenti per aiutare la persona a ritrovare il proprio ritmo vibratorio, il proprio benessere. Il suono agisce sui canali energetici: la persona ha un’esperienza profonda, da cui esce rivitalizzata, riarmonizzata, rigenerata; lascia andare tutte le energie stagnanti per ricaricarsi di nuova energia.

Enzo Milone – Suonoterapeuta e Gong Player, molto attratto dalle conchiglie, ha imparato a conoscerle e lavorarle affinché da bellissimi oggetti si trasformino in strumenti sonori.

Chiara Leone – Suonoterapeuta e Gong Player, da diversi anni studia e riproduce strumenti sonori in terracotta delle culture precolombiane del Centro e Sud America.

Paola Bientinesi – Suonoterapeuta, Gong Player e counselor.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia di portare un tappetino, un cuscino e una coperta per fruire al meglio dell’esperienza del bagno di gong. Info: 328 9324656

