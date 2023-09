Basket. Il Trofeo Città di Livorno-Memorial Silvio Gatto diventa regionale

Nel 29° anno della presidenza di Paolo Vullo, l'Unione Sportiva Livorno Basket organizza la ventottesima edizione del quadrangolare di basket "Trofeo Città di Livorno" diventato tradizionale appuntamento di basket cittadino pre-campionato

ventottesima edizione del quadrangolare di basket “Trofeo Città di Livorno” diventato tradizionale appuntamento di basket cittadino pre-campionato, prima vera sfida cittadina prima dell’inizio dei rispettivi campionati.

Il trofeo nasce nel 1994, su idea dei dirigenti dell’U.S. Livorno Basket, dopo gli anni della sinergia che all’epoca allontanarono il grande basket dalla Città di Livorno, riportando nel mese di settembre amichevoli di basket con società che militano nei massimi campionati. la società riuscì ad organizzare tornei di buon livello fino al 1997, dopo, vista l’assoluta mancanza di interesse sia da parte di sponsor che da parte del pubblico che provocarono situazioni di bilancio fallimentari, il trofeo venne modificato ed utilizzato dall’ Us Livorno Basket per testare la squadra secondo il campionato che doveva affrontare. Quindi nel tempo, tornei con squadre di serie C Regionale o di serie D. negli ultimi anni, con la crescita di diverse squadre senior della Città, ha acquistato, oltre che una più rilevante valenza tecnica, anche il primo appuntamento cittadino delle maggiori società livornesi.

Quest’anno, vista la promozione ottenuta dalla Prima Squadra nella prossima Serie C Unica, è stato deciso di alzare il livello tecnico invitando a partecipare due società che affronteranno la prossima Serie B Interregionale, chiamando e portando il livello delle partecipanti, da cittadino a Regionale con tutte realtà che hanno partecipato alla scorsa edizione della Serie C Golf Toscana.

Oltre alla società organizzatrice parteciperanno la Spezia Basket Club (neopromossa serie B) – Basket Club Lucca (neopromossa serie B) e Pallacanestro Don Bosco (C Unica).

Per il dodicesimo anno il Trofeo sarà dedicato alla memoria dell’allenatore Silvio Gatto, con illustri precedenti con le squadre Pielle-Libertas e Us Livorno.

Il 21 le semifinali saranno, alle 19: Spezia Basket Club contro Pallacanestro Don Bosco e alle 21

Us Livorno Basket contro Basket Club Lucca.

Le finali il giorno 22, stessi orari: alle 19 finale 3°-4° posto e alle 21 finalissima.

