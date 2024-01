Befana Ribelle: 671 calze donate

Le calze sono state donate ai bambini di Livorno tramite il reparto di Pediatria di Livorno, Appartenenza Labronica , Fondazione Caritas Livorno, Chiesa di Borgo Cappuccini e l’associazione Kyra Bartoli. Questo splendido risultato è frutto di un incessante impegno da parte di tutti

Buona Befana Ribelle a tutti. Sperando di aver regalato un sorriso a qualche bambino in più, grazie alle nostre oltremodo encomiabili RebelsGirls Pielle. Si è conclusa ieri l’iniziativa Befana Ribelle, con la completa consegna di tutte le calze. Anno nuovo, nuovo record con ben 671 calze realizzate.

Le calze sono state donate ai bambini di Livorno tramite il reparto di Pediatria di Livorno, Appartenenza Labronica , Fondazione Caritas Livorno, Chiesa di Borgo Cappuccini e l’associazione Kyra Bartoli. Questo splendido risultato è frutto di un incessante impegno da parte di tutti.

Vogliamo ringraziare (in ordine puramente casuale), ROMEI AUTO ed i LEONI AMARANTO Us Livorno Basket che si sono fatti carico della raccolta, Bonatti Carta Store per il materiale con il quale abbiamo confezionato le calze, Conad Livorno Via Fagiuoli che ci ha donato un piccolo regalo che i bambini troveranno all’interno.

Grazie ovviamente a tutti i tifosi e non per gli oltre 135 kg di chicchi donati e grazie a tutta la Curva Sud per l’immenso supporto.

Ma il principale, affettuoso e meritato grazie va a tutte le Befane Ribelli che hanno portato avanti questa fantastica iniziativa, con sacrificio, impegno e dedizione. Rebels Girls patrimonio della Curva Sud e della Pielle Livorno .

Grazie, grazie 671 volte grazie!!!

In curva con il cuore.

Rebels Girls & Rebels Pielle Curva Sud

Condividi:

Riproduzione riservata ©