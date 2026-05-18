Biennale di Venezia. A Giuliana Donzello il Leone d’Oro per la Cultura e la Letteratura

La scrittrice e poetessa, che vive a Livorno, sarà premiata il 23 maggio alla Biennale di Venezia con il Premio Internazionale Leone d’oro 2026 per il suo contributo alla cultura e alla promozione delle arti, ricevendo anche la Medaglia Honoris Causa come Ambasciatrice di cultura

Il 23 maggio, nella città lagunare dove è nata 77 anni fa, Giuliana Donzello riceverà uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama culturale italiano: il Premio Internazionale Leone d’oro 2026 della Cultura e della Letteratura. Donzello è livornese di adozione ma veneziana di nascita. Verrà premiata in occasione della Biennale di Venezia per il suo ruolo nella: “Promozione e divulgazione delle arti e della letteratura, per l’impegno sociale e culturale nella società contemporanea”. Durante la premiazione riceverà anche la Medaglia Honoris Causa come Ambasciatrice di cultura, un titolo di grande rilevanza che onora la sua vita dedicata alle lettere e all’arte. “La notizia del conferimento è stata un’emozione incontenibile – dice Donzello – Il premio Leone d’oro è per me il più alto riconoscimento del valore culturale e umano che ha caratterizzato il mio impegno nella diffusione dell’arte e la ricerca della parola, anche silenziosa, di una vita in gran parte dedicata agli altri da noi come ricchezza”.

Donzello si è laureata in lettere all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha ottenuto la specializzazione a Firenze e ha collaborato per anni con il Dipartimento di Storia e Critica delle Arti Contemporanee dell’Università di Venezia e con il Settore Arti Visive della Biennale di Venezia.

Scrittrice, poetessa, saggista, studiosa d’arte, formatrice, ha attraversato tanti generi diversi, tutti con determinazione. Ha dedicato e continua a dedicare la sua vita alla scrittura come strumento di riflessione e di denuncia. “La scrittura per me è un incontro con il profondo della mia anima; è soprattutto cura, ovvero attenzione che ognuno deve dedicare a se stesso per trovare profondità e armonie. È sviluppare pensiero e sentire”. Le sue opere trattano temi profondi come la memoria storica, la sofferenza, il valore della resilienza e hanno ricevuto e continuano a ricevere premi e riconoscimenti internazionali, di cui il recentissimo I° Premio Léopold Sédar Senghor per la poesia.

Tra le sue opere narrative ricordiamo La stagione delle cicale, Fiori di sale e Il serbatoio dei sentimenti, quest’ultimo premiato ai Dickens Books Awards di Napoli per la miglior trama. Il saggio Arte, istituzione e potere. La Biennale di Venezia 1895-1942, edito a Livorno da CTL Libeccio, ha vinto il Premio Margherita Hack. E poi ci sono le sue poesie raccolte in volumi come Crisalidi e Topografie di memorie che le hanno permesso di ottenere vari riconoscimenti come il Premio Internazionale Maria Cumani Quasimodo e il Premio Salvatore Quasimodo. L’ultimo suo lavoro, il più intenso, Il silenzio delle cetre, è una raccolta di poesie in cui il sentimento e la denuncia emergono in maniera molto forte, con un’intensa parte dedicata alla guerra in Ucraina. Il silenzio delle cetre ha vinto il Premio Internazionale Xenìa Book Fair 2024 ed è stata iscritta dall’editore al Premio Strega Poesia 2025. Alcune sue opere sono state tradotte in inglese e in arabo, a riprova della risonanza che hanno oltre i confini nazionali.

Il Leone d’oro 2026 arriva dunque come coronamento di un percorso lungo e coerente: un riconoscimento a una donna che ha scelto la parola poetica per esprimere le proprie emozioni e farsi portavoce di quelle degli altri.

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