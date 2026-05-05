“Bomber e Mister Franco”: il calcio giovanile diventa racconto al Démadé Festival

Un viaggio tra campo e vita, tra generazioni diverse unite da sport e musica: il libro di Mimmo Cacciuni Angelone sarà presentato domenica 10 maggio alle 11:30 alla Fortezza Vecchia nell’ambito del festival di letteratura per ragazzi

Arriva anche il calcio giovanile tra i protagonisti del démadé – Festival di Letteratura per Ragazzi in programma a Livorno. Domenica 10 maggio, alle 11:30, alla Fortezza Vecchia, sarà presentato il libro “Bomber e Mister Franco. Una partita ancora” di Mimmo Cacciuni Angelone.

Un racconto che si muove tra sport e vita quotidiana, mettendo al centro una squadra di giovani calciatori, il loro allenatore e il mondo che li circonda: dirigenti, genitori e dinamiche generazionali. Una storia che parla di amicizia intergenerazionale, nata tra dribbling, schemi di gioco e fughe allo stadio Olimpico, con una colonna sonora speciale: quella dei Queen.

Sport e musica diventano così linguaggi universali capaci di unire età e sensibilità diverse. Il romanzo è ambientato a Sama, un paese immaginario non lontano da Roma, ma che potrebbe rappresentare qualsiasi realtà della provincia italiana. Il calcio è il filo conduttore, ma il racconto si apre a una riflessione più ampia sui rapporti tra allenatori, genitori – tra boomer e millennial – e giovani giocatori della generazione Z.

Mimmo Cacciuni Angelone, napoletano di Roma, giornalista professionista, ha costruito la sua carriera seguendo a lungo il basket: per 14 anni, grazie alla Federbasket, ha raccontato le Nazionali tra Europei e Mondiali, viaggiando in tutto il mondo, prima di dedicarsi alla comunicazione istituzionale. Coerentemente, il suo esordio narrativo è dedicato al calcio.

Il libro, pubblicato da Lab DFG, è disponibile in formato brossura al prezzo di 16,90 euro (ISBN: 9791280642820) ed è acquistabile nelle librerie e negli store online. Per informazioni, interviste o per organizzare presentazioni è possibile contattare l’ufficio stampa LabDFG, Clarissa Maile ([email protected]).

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