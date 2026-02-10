Bullismo, coraggio e resilienza: il libro “Sulle gambe” di Donatella Ferrini

Venerdì 13 febbraio alle 17, nella Sala conferenze della Biblioteca Bottini dell’Olio, sarà presentato “Sulle gambe”, il nuovo romanzo di Donatella Ferrini, pubblicato da Bookabook nel 2025.

L’incontro culturale, gratuito e ad ingresso libero, si annuncia come un pomeriggio di riflessione e confronto sui temi forti della narrazione contemporanea. Il libro racconta la storia di Alberto Natali, un ragazzo la cui vita viene profondamente segnata fin dall’infanzia da un’esperienza di bullismo che lo accompagna per anni.

A sei anni, durante il suo primo giorno di scuola, il giovane incontra Andrea Comacchi, un compagno che diventerà per lui fonte di sofferenza fino all’adolescenza. È però durante l’ora di educazione civica che avviene una svolta significativa: grazie all’incontro con la figura del giudice Giovanni Falcone e ai valori di coraggio e determinazione che essa incarna, Alberto trova la forza per alzare lo sguardo, non lasciarsi vincere dalla paura e, metaforicamente, “camminare sulle proprie gambe” nella vita e nelle scelte.

La presentazione sarà introdotta e moderata dalla giornalista Giulia Bellaveglia, che dialogherà con l’autrice per approfondire i significati più profondi della storia, il percorso umano del protagonista e il valore educativo di un racconto che parla di resilienza, identità e forza interiore. Le letture saranno a cura di data-start=”1813″ data-end=”1834″>Silvana Cocorullo.

L’iniziativa è promossa con la partecipazione del Presidio “Francesco Marcone” di Libera Livorno, realtà impegnata nella diffusione della cultura della legalità e del rispetto. Il testo, attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, invita infatti a non restare indifferenti davanti alle difficoltà e alle ingiustizie, offrendo spunti di riflessione utili anche per comunità, famiglie e scuole.

Presente inoltre una rappresentanza della Libreria Feltrinelli di Livorno.

