“Caleidoscopi”, torna la rassegna letteraria di Marco Corbi: ospite Francesco Mencacci
Martedì 10 novembre alle 18.30, al Palcoscenico di via Mayer, un nuovo appuntamento dedicato alla parola come fondamento di ogni linguaggio. Protagonista dell'incontro il direttore di Scuola Carver, docente e formatore con esperienze anche nelle case circondariali
La parola come pietra fondante di ogni linguaggio, strumento di espressione, conoscenza e confronto. È questo il filo conduttore di “Caleidoscopi”, la rassegna letteraria curata da Marco Corbi, poeta che scrive per MDS Editore, che torna domani, martedì 10 novembre, con un nuovo appuntamento. Ospite dell’incontro sarà Francesco Mencacci, docente e formatore, nonché direttore di Scuola Carver, una realtà ormai consolidata a livello nazionale nel panorama delle scuole di scrittura creativa.
Mencacci porterà all’appuntamento il bagaglio delle proprie esperienze professionali e didattiche, maturate attraverso docenze svolte in diversi ambiti, compreso quello delle case circondariali. Un percorso che offrirà ulteriori spunti di riflessione sul valore della parola e sulla sua capacità di attraversare contesti ed esperienze differenti.
Al centro della serie di incontri resta infatti il linguaggio, osservato attraverso le sue molteplici sfaccettature e soprattutto attraverso il ruolo fondamentale che la parola riveste in ogni forma di comunicazione. L’appuntamento è fissato alle 18,30 al Palcoscenico, in via Mayer 59, accanto al Teatro Goldoni.
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