“Camminata viola” sul lungomare

Il Gruppo A.M.A. Fibromialgia Livorno organizza la prima “Camminata viola”, in programma il 20 maggio con ritrovo alle ore 17 alla Baracchina Bianca. La camminata, aperta a tutta la cittadinanza, raggiungerà la panchina viola vicino alla statua del Marinaio, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia, malattia cronica ancora poco conosciuta. Un momento di incontro e condivisione per promuovere informazione, consapevolezza e solidarietà.

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