“Camminata viola” sul lungomare
Martedì 20 maggio il Gruppo A.M.A. Fibromialgia Livorno invita la cittadinanza a partecipare alla camminata dalla Baracchina Bianca alla panchina viola vicino alla statua del Marinaio
Il Gruppo A.M.A. Fibromialgia Livorno organizza la prima “Camminata viola”, in programma il 20 maggio con ritrovo alle ore 17 alla Baracchina Bianca. La camminata, aperta a tutta la cittadinanza, raggiungerà la panchina viola vicino alla statua del Marinaio, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia, malattia cronica ancora poco conosciuta. Un momento di incontro e condivisione per promuovere informazione, consapevolezza e solidarietà.
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