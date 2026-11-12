Caproni, viaggio nella vita e nelle opere del poeta: Socrem sostiene un nuovo volume

Il libro, firmato dal giovane ricercatore Gabriele Fabrizi, sarà presentato venerdì 13 novembre alle 17 al Grand Hotel Palazzo. Nel volume anche un approfondimento sui rapporti del poeta con la cultura livornese e le personalità della città

Prosegue l’impegno di Socrem Livorno a sostegno della cultura e della memoria storica della città, con particolare attenzione alle personalità che hanno contribuito a costruirne l’identità culturale e al lavoro delle nuove generazioni di ricercatori. Un percorso che, anche nel 2026, ha portato alla pubblicazione di studi dedicati a figure significative della storia livornese e che questa volta si concentra su uno dei più grandi poeti italiani del Novecento: Giorgio Caproni.

Orgoglioso delle proprie origini livornesi, Caproni ha mantenuto per tutta la vita un legame profondo con la città, alla quale ha dedicato una delle sue raccolte più importanti, Il seme del piangere. A ripercorrerne la vita, l’opera e il rapporto con Livorno è Gabriele Fabrizi, giovane ricercatore e autore del nuovo volume promosso da Socrem.

Il libro sarà presentato venerdì 13 novembre, alle ore 17, al Grand Hotel Palazzo. All’incontro interverranno Giampaolo Berti, presidente di Socrem Livorno, Maurizio Bettini, curatore editoriale della collana, e Lorenzo Greco, professore e profondo conoscitore della poesia del Novecento, che ha avuto anche l’opportunità di conoscere personalmente Giorgio Caproni.

Particolarmente significativa è l’ultima parte del volume, dedicata ai rapporti del poeta con la cultura livornese e ai legami intrecciati nel corso degli anni con alcune importanti personalità cittadine. Tra queste figurano Giorgio Fontanelli, Lorenzo Greco, Carlo Laurenzi, Aldo Santini, Luciano Luisi, Davide Puccini, Mario Picchi e Marcello Landi. Una ricostruzione che contribuisce a restituire il contesto culturale nel quale si è sviluppato il rapporto tra Caproni e la sua città d’origine.

La pubblicazione si inserisce in un progetto più ampio portato avanti da Socrem nel corso dell’anno. Nel 2026 l’associazione ha infatti sostenuto anche altri due studi: quello di Chiara Lo Re, dedicato a Dario Giacomelli, figura centrale dello scenario livornese del XIX secolo, e quello di Sara Cafissi, autrice di Fosco Cioni. Un disegnatore a servizio delle grandi opere di architettura a Livorno.

Tre pubblicazioni, tre percorsi di ricerca differenti, accomunati dalla volontà di approfondire e valorizzare il patrimonio storico e culturale cittadino. Un impegno che conferma la scelta di Socrem di investire nella cultura e di offrire a giovani studiosi l’opportunità di sviluppare le proprie ricerche, mettendo a disposizione della comunità nuove chiavi di lettura della storia di Livorno e delle persone che ne hanno segnato il cammino.

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