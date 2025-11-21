Casa Maristella inaugura il nuovo gazebo: appuntamento il 26 novembre

Realizzato grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, il nuovo spazio all’aperto sarà presentato ufficialmente mercoledì alle 12. A seguire, aperitivo di benvenuto aperto a tutti.

Un nuovo spazio dedicato alle attività all’aperto e ai momenti di socialità: verrà inaugurato mercoledì 26 novembre alle ore 12 il nuovo gazebo di Casa Maristella, struttura che fa parte della Fondazione Casa Papa Francesco e che da anni svolge un ruolo fondamentale nel territorio.

Il gazebo, immerso nel verde e pensato per offrire un luogo accogliente a ospiti, famiglie e operatori, è stato realizzato grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit. Un intervento che permette alla struttura di ampliare ulteriormente gli spazi dedicati alle attività educative, ricreative e di comunità.

L’inaugurazione sarà aperta a tutti. Dopo il taglio del nastro è previsto un aperitivo di benvenuto, occasione per visitare lo spazio e conoscere da vicino le attività portate avanti da Casa Maristella.

L’appuntamento è in via Mario Puccini 72, a Quercianella (Livorno)

