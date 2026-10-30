Castagneto a Tavola. Tre giorni tra sapori, tradizioni, spettacoli e rievocazioni medievali

Dal 30 ottobre al 1° novembre il borgo di Castagneto Carducci si anima con degustazioni, laboratori del gusto, visite ai frantoi, passeggiate, mostre e spettacoli. Tanti gli appuntamenti gratuiti per famiglie e visitatori, tra i grandi vini di Bolgheri, l'olio nuovo e la riscoperta delle tradizioni del territorio

Prendono il via gli eventi di “Castagneto a Tavola 2026” (il programma completo), lo storico appuntamento che per tre giorni trasformerà il borgo della Costa degli Etruschi nel punto di riferimento dell’enogastronomia e della cultura del territorio. Promossa dal Comune di Castagneto Carducci e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il contributo di Castagneto Banca, la manifestazione torna con una veste rinnovata e con il coinvolgimento diretto delle botteghe e dei ristoratori locali, tutti uniti sotto il suggestivo slogan “Vieni a vivere la nostra storia”. Tra degustazioni di grandi vini di Bolgheri, tour nei vigneti ed esperienze nei frantoi per l’olio nuovo, il programma di quest’anno riserva un’attenzione particolare alle iniziative ad accesso libero e gratuito, pensate per permettere a famiglie, cittadini e turisti di vivere appieno l’atmosfera del paese.

Tutti gli appuntamenti gratuiti in programma

Chi sceglierà di passeggiare nel borgo durante i giorni della festa troverà un’ampia offerta di eventi aperti a tutti. Domani pomeriggio I Laboratori del Gusto, lungo Via Vittorio Emanuele. Si parte alle 15.00 al Piccolo Biscottificio Castagnetano con il laboratorio per bambini “Biscotti… che poesia!”, per proseguire alle 16.00 alla bottega agricola La Castagnetana con “Orto in conserva”, un focus sulla preparazione della giardiniera tradizionale. Alle 17.00, al Bar Enoteca Carducci, la cuoca Gabriella Contini svelerà invece i segreti e le tecniche della classica zuppa castagnetana. Sabato dalle 10.30 partirà la Passeggiata nel borgo: alla scoperta di Castagneto Carducci a cura di Tuscan Food and Wine tours per conoscere il borgo e le sue botteghe (Info e prenotazioni: [email protected]) e alle 15.00 partirà La Rievocazione Medievale “A.D. 1421”, Armigeri e sbandieratori coadiuvati dell’Associazione Parchi Geostorici sfileranno in corteo verso il cortile del Castello della Gherardesca per rievocare la consegna dello Statuto, per poi spostarsi in Piazza della Gogna tra musiche d’epoca e giochi storici. Domenica alle 17.30 il Teatro Roma ospiterà lo spettacolo “Non posso, c’ho da fà” portato in scena dalla Compagnia Mayor Von Frinzius con la regia di Lamberto Giannini: un momento di teatro coinvolgente che unisce ironia e riflessione sui temi dell’inclusione e della libertà. La domenica sarà anche dedicata all’olio nuovo con la possibilità di visitare i frantoi della zona (Terre dell’Etruria, Antico Frantoio di Segalari e Fonte di Foiano) e con la degustazione in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 10.00 nello stand di Terre dell’Etruria. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, le botteghe del borgo ospiteranno la mostra fotografica diffusa “…sta il cacciator fischiando…”, mentre il Museo Archivio Carducci (in Via Marconi 8) sarà visitabile gratuitamente la mattina (10.00-13.00) il giovedì e venerdì, e nel pomeriggio (16.00-19.00) il sabato e la domenica. Nella Sala Teresa del Castello della Gherardesca (con accesso da Via dell’Indipendenza all’interno del borgo) sarà possibile visitare la mostra fotografica “Al tempo dei Gheradesca, memorie di una famiglia e di un territorio”- domani dalle 15.00 alle 18.00, sabato in orario 10.00-13.00 / 15.00-18.00 e domenica in orario 15.00-18.00. Il calendario si completa con le visite guidate su prenotazione alle cantine La Cipriana, Guado al Melo, Campo al Signore e Campo alle Comete che saranno aperte venerdì e sabato; l’Aperirosé e visita alla Casa Carducci di venerdì alle ore 19.00 a cura del Borgo del Cuore. Casa Carducci · Via Carducci, 59 (Info e prenotazioni: tel. 0565 881240 · [email protected]), e l’escursione in bicicletta tra i vigneti della Bolgheri DOC di sabato mattina a cura di Tuscany Love Bike. (Info e prenotazioni: tel. 339 2100298 · [email protected])

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