Castellaccio, inaugurata la nuova area giochi panoramica al Belvedere Domenici

È stata inaugurata il 25 giugno alla presenza del sindaco Luca Salvetti la nuova area giochi panoramica di Castellaccio, realizzata presso il Belvedere “Brunero Domenici”. L’intervento rientra nell’appalto per la Realizzazione dei Parchi Giochi Inclusivi 2025/2026, nato con l’obiettivo di ampliare l’offerta di spazi ludici e di aggregazione sul territorio comunale.

I lavori, avviati il 2 marzo, sono stati affidati alla Playeco Srl di Soci (Arezzo). Le opere edili sono state eseguite dalla Vanni Pierino Srl, mentre gli interventi sul verde sono stati curati da Il Carro Società Cooperativa.

Il progetto ha previsto la rimozione di una parte dell’asfalto, sostituita con una pavimentazione drenante in betonelle, così da migliorare la vivibilità dell’area senza ridurre i posti auto. Sono state installate una doppia altalena con sedile inclusivo, due giochi a molla, uno scivolo con arrampicata sul pendio naturale e una zona basket con nuovo canestro e colorazione dell’asfalto esistente.

La riqualificazione comprende inoltre nuove panchine, due chaise longue panoramiche e un grande tavolo inclusivo, capace di ospitare oltre quindici persone. A completare l’intervento una staccionata in legno di castagno, la piantumazione di due bagolari, scelti per valorizzare il contesto senza ostacolare la vista sul mare, e la predisposizione per una nuova illuminazione a LED.

L’assessore Federico Mirabelli spiega: “L’obiettivo era quello di riqualificare l’area esistente mediante la creazione di un’area giochi e di sosta che valorizzasse la posizione panoramica del luogo e ne permettesse una maggiore fruizione. Per questo sono stati scelti giochi dalla struttura semplice e non invasiva, senza sviluppo verso l’alto, ad eccezione dell’altalena, collocata in posizione decentrata rispetto al cono visivo. Anche nella scelta dei materiali e delle colorazioni sono state privilegiate soluzioni con il minor impatto visivo possibile”.

Lo stesso appalto ha permesso anche la realizzazione di una nuova area giochi tra via del Fagiano e via Manasse, con una torretta-scivolo, una doppia altalena e un gioco a molla, oltre alla riqualificazione del Parco Gristina, in via E. Zola, dove le strutture esistenti sono state recuperate con carteggiatura e verniciatura e arricchite con un cono per arrampicata e una nuova altalena doppia.

In tutte le aree interessate sono state installate attrezzature inclusive e accessibili, compatibilmente con la conformazione dei luoghi. L’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara e della successiva modifica contrattuale per il completamento funzionale dell’opera, è stato di 147.389,99 euro, oltre Iva.