Cena sulla Terrazza, esauriti in due giorni i 500 posti e 160 persone in lista d’attesa

Edizione 2025

"La risposta della città è andata oltre ogni aspettativa. A malincuore abbiamo dovuto dire di no a livornesi, toscani, milanesi e anche persone che hanno chiamato dall'estero dopo aver visto sui social la nostra iconica Terrazza". Conto alla rovescia per l'evento organizzato da Confcommercio Livorno in programma sabato 27 giugno alle ore 20. La presidente Marcucci ringrazia tutti i partecipanti, esprimendo al tempo stesso "rammarico nei confronti di chi non potrà essere accolto. La serata vedrà la presenza di numerose autorità istituzionali e rappresentanti del territorio

Manca ormai pochissimo a “La Cena sulla Terrazza“, l’evento organizzato da Confcommercio Livorno che sabato 27 giugno, alle ore 20, trasformerà la Terrazza Mascagni in una enorme, straordinaria sala da pranzo affacciata sul mare. L’attesa cresce di giorno in giorno per una serata che ha già fatto registrare numeri eccezionali: i 500 posti disponibili erano esauriti appena due giorni dopo l’apertura delle prenotazioni. Un entusiasmo che ha portato alla formazione di una lista d’attesa di oltre 160 persone, purtroppo impossibile da soddisfare. La presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci ringrazia tutte le persone che hanno manifestato interesse, esprimendo al tempo stesso “rammarico nei confronti di chi non potrà essere accolto. I limiti organizzativi e di capienza non ci consentono di aumentare all’infinito il numero di tavoli e quindi di posti. A malincuore abbiamo dovuto dire di no a livornesi, toscani, milanesi e anche persone che hanno chiamato dall’estero dopo aver visto sui social la nostra iconica Terrazza”. “La risposta della città è andata oltre ogni aspettativa – commenta la presidente di Confcommercio Livorno. Aver registrato il tutto esaurito in appena due giorni dimostra quanto Livorno abbia voglia di vivere eventi di qualità, capaci di valorizzare uno dei luoghi simbolo. Istituzioni, imprese, associazioni e cittadini uniti da un grande entusiasmo. Desidero ringraziare la Regione Toscana, il Comune di Livorno, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Vetrina Toscana, Toscana Promozione Turistica, FIPE Confcommercio, LEM, tutti gli sponsor, i produttori, i partner e le associazioni coinvolte: senza il loro sostegno questa iniziativa non sarebbe possibile”.

La serata vedrà la presenza di numerose autorità istituzionali e rappresentanti del territorio. Hanno già confermato la loro partecipazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika, l’assessora regionale Cristina Manetti, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore comunale al commercio Rocco Garufo, consiglieri regionali, il presidente e il segretario generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e Pierluigi Giuntoli, insieme ai rappresentanti di Toscana Promozione. L’iniziativa sarà resa possibile anche grazie alla collaborazione delle principali realtà cittadine e regionali. Un ruolo fondamentale sarà svolto dall’Associazione Cuochi Livornesi, che curerà la realizzazione del menu della serata, dalla FISAR Livorno, che accompagnerà la cena con una selezione di vini, e dalla Fondazione Caritas che metterà a disposizione i locali per le preparazioni. “La concomitanza col Palio Marinaro, inoltre”, ha ribadito Marcucci, “rende ancora più magica l’iniziativa e rafforza il legame tra la città e una delle tradizioni più sentite”. Le imprese del territorio saranno protagoniste sia come partner, sia perché, sulla scia degli splendidi premi spontanei messi a disposizione lo scorso anno, si sono fatte avanti altre aziende per una speciale estrazione a sorte tra i partecipanti. Anche per questa edizione Martini Gioielli donerà al fortunato estratto un bracciale, e in particolare un cordone livornese artigianale in argento. “Martini Gioielli – ricorda il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – non è un comune laboratorio orafo ma un’attività familiare in cui la passione si è tramandata da padre a figlio. Le fasi che portano alla realizzazione del gioiello finito sono interamente eseguite a mano nel laboratorio orafo di Livorno. E’ un privilegio per noi che si siano uniti nei festeggiamenti sulla Terrazza”. Il ristorante La Barcarola offrirà una cena per due, Il Sottomarino una cacciuccata per due, l’Hotel Granduca un pernottamento, la Logistic Cooking Academy un corso di cucina, l’associazione Olio Autore due cassette degustazione, il laboratiorio ottico Labrolens un paio di occhiali da sole e le assicurazioni Cairoli HUB un buono sconto. Il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli: “La Cena sulla Terrazza è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge decine di realtà del territorio. L’obiettivo non è soltanto offrire una serata suggestiva, ma promuovere Livorno attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il suo patrimonio paesaggistico e la capacità di fare rete. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel progetto: dalle istituzioni ai partner organizzativi, dai produttori agli sponsor, fino ai tanti volontari e professionisti che stanno lavorando perché il 27 giugno sia una serata all’altezza delle aspettative”.

L’evento è organizzato da Confcommercio Livorno con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, di LEM – Livorno Euro Mediterranea, della Regione Toscana e di Vetrina Toscana, con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di Toscana Promozione Turistica e di FIPE Confcommercio, e con la compartecipazione di SubGarden, Generali – Agenzia Livorno Via Cairoli, George Menaboni e Loveco.

Collaborano inoltre Associazione Cuochi Livornesi, FISAR Livorno, Fondazione Caritas Livorno, Consorzio di Tutela Pane Toscano DOP, Dino Domenici, Caffè New York, Puratos, mentre tra i produttori figurano Olio d’Autore, Famiglia Quartoni, Tenuta Sterpai, Tenuta la Batistina, Distilleria il Re dei Re, Prinz Beverage e Zona, Frigotecnica Livorno.

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