C’era una volta l’Operetta. Conferenza al Circolo Galliano Masini
L'Operetta è un genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità
L’Operetta è un genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere con le sue semplici storie che si svolgono quando a tempo di valzer, di mazurka o di fox, sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.
L’Operetta fin dai tempi di Hoffembach e di Strauss ha svolto egregiamente il suo compito e il suo successo non si è mai esaurito. E’ forse un genere che oggi può sembrare passato di moda ma merita di essere valorizzato e riscoperto.
Cosi Franco Bocci, conoscitore ed estimatore di questo genere musicale, ci racconterà l’Operetta dalle origini ai giorni nostri attraverso ascolti, ricordi e aneddoti divertenti Domenica 22 novembre alle ore 17,00 presso il Circolo Musicale Amici dell’Opera Galliano Masini in Piazza Manin 8 Livorno con ingresso libero riservato ai soci.
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