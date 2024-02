Charlie Dee ancora in gara ai Dance Music Award come miglior Dj Resident d’Italia

Dopo un bellissimo "argento" guadagnato lo scorso anno ai Dance Music Award il dj livornese Charlie Dee ci riprova. Anche per quest'anno è candidato come miglior dj resident d'Italia per la Capannina di Franceschi. Luca Ciurli: "Ho bisogno dei vostri voti. Sostenetemi"

di Giacomo Niccolini

Dopo un bellissimo “argento” guadagnato lo scorso anno ai Dance Music Awards dove il nostro super dj livornese, Luca Ciurli in arte Charlie Dee, ha strappato un secondo posto come miglior dj resident d’Italia per la Capannina di Franceschi, quest’anno ci riprova. L’obiettivo, come sempre, è confermarsi o ancora meglio, migliorare la posizione raggiunta lo scorso anno salendo così sul gradino più alto del podio. Per farlo però, il nostro concittadino ha bisogno dei voti web di tutto il popolo della notte che lo ha sempre seguito e che balla al ritmo dei suoi bassi sparati alti nelle casse.

“Sono orgoglioso di comunicarvi la mia candidatura al Dance Music Award – scrive Charlie Dee – per supportarmi scrivete nella categoria Miglior Resident Dj 2023 (Charlie Dee) – e nella categoria Miglior Winter DiscoClub (La Capannina di Franceschi) mentre nella categoria Miglior Vocalist Man 2023 (Andrea Sera). Ricordatevi di dare almeno altre 2 preferenze. Per Supportarci https://www.dancemusicawards.it”

Il video appello di Charlie Dee 👇🏻

Condividi:

Riproduzione riservata ©