Charlie Dee torna in città: venerdì il dj set al Dollino per “Livorno al Centro”

Martedì 16 Settembre 2025 — 18:38

Dopo oltre 15 anni il dj livornese, resident della Capannina di Franceschi, farà ballare piazza Grande con la serata in programma: aperitivo e musica d’ascolto, poi il suo set dalle 21

di Giacomo Niccolini

Dopo oltre quindici anni, Charlie Dee – il famoso dj livornese resident della storica Capannina di Franceschi – torna a mettere musica nella sua città. L’occasione sarà il festival Livorno al Centro, la tre giorni ideata e organizzata da Riccardo Della Ragione che animerà il cuore della città venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre con eventi, spettacoli e intrattenimento diffuso nelle principali piazze.

Per Charlie Dee, che negli anni ha fatto ballare generazioni di ragazzi in Versilia e non solo, sarà un ritorno carico di emozione. “Dopo tanto tempo mi fa davvero piacere tornare a Livorno – racconta – e farlo all’interno di un festival che vuole riportare la musica e la socialità nel cuore della città”.

Il suo appuntamento è fissato per venerdì sera, 19 settembre, al Dollino di piazza Grande. La formula prevede un avvio più soft con musica d’ascolto e aperitivo, per poi lasciare spazio al dj set firmato Charlie Dee a partire dalle ore 21.

“Se passate – aggiunge – sarà una bella occasione per condividere musica e ricordi insieme. Ringrazio il Dollino per l’opportunità e invito tutti a venire a festeggiare questo ritorno con me”.

Il weekend di Livorno al Centro proseguirà poi con altri appuntamenti musicali, artistici e culturali fino a domenica 21, trasformando le piazze cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

