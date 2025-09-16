Charlie Dee torna in città: venerdì il dj set al Dollino per “Livorno al Centro”

Dopo oltre 15 anni il dj livornese, resident della Capannina di Franceschi, farà ballare piazza Grande con la serata in programma: aperitivo e musica d’ascolto, poi il suo set dalle 21

di Giacomo Niccolini

Dopo oltre quindici anni, Charlie Dee – il famoso dj livornese resident della storica Capannina di Franceschi – torna a mettere musica nella sua città. L’occasione sarà il festival Livorno al Centro, la tre giorni ideata e organizzata da Riccardo Della Ragione che animerà il cuore della città venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre con eventi, spettacoli e intrattenimento diffuso nelle principali piazze.

Per Charlie Dee, che negli anni ha fatto ballare generazioni di ragazzi in Versilia e non solo, sarà un ritorno carico di emozione. “Dopo tanto tempo mi fa davvero piacere tornare a Livorno – racconta – e farlo all’interno di un festival che vuole riportare la musica e la socialità nel cuore della città”.

Il suo appuntamento è fissato per venerdì sera, 19 settembre, al Dollino di piazza Grande. La formula prevede un avvio più soft con musica d’ascolto e aperitivo, per poi lasciare spazio al dj set firmato Charlie Dee a partire dalle ore 21.

“Se passate – aggiunge – sarà una bella occasione per condividere musica e ricordi insieme. Ringrazio il Dollino per l’opportunità e invito tutti a venire a festeggiare questo ritorno con me”.

Il weekend di Livorno al Centro proseguirà poi con altri appuntamenti musicali, artistici e culturali fino a domenica 21, trasformando le piazze cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

