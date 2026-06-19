Chiara Pellegrini in “Kaira Mayra and the Journey in Jazz”
Dopo il successo delle jam session e dei concerti jazz realizzati al DEF6 Bistrot con Federico Monzani e tanti altri musicisti nel mese di aprile scorso per il "Mese del Jazz" 2026, in occasione della UNESCO International Jazz Day coordinata dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno
Dopo il successo delle jam session e dei concerti jazz realizzati al DEF6 Bistrot con Federico Monzani e tanti altri musicisti nel mese di aprile scorso per il “Mese del Jazz” 2026, in occasione della UNESCO International Jazz Day coordinata dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno, continua la nutrita programmazione musicale dal vivo organizzata dal Def6 Bistrot, via della Bassata 6c, di Matteo Carnevali, attivo promoter.
Lunedì 22 giugno, alle ore 21.30, evento eccezionale, realizzato con il sostegno di R.A.S.I. – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione, che vede come protagonista Chiara Pellegrini con il suo progetto “Kayra Maira and the journey“, percorso musicale attraverso canzoni di varie parti del mondo arrangiate dal punto di vista di un’artista di jazz. Lingue diverse e suoni differenti armonizzati alla ricerca della bellezza.
Con Chiara Pellegrini: Andrea Pellegrini, pianoforte, Mirco Capecchi, contrabbasso, e Michele Vannucci, batteria.
Chiara Pellegrini, ha vinto il “Creole Global Music Award” a Berlino (Best Performance) con il suo trio Faya. Vive ora a Livorno dopo un decennio passato fra Olanda, Inghilterra e Portogallo. Il concerto è anche un racconto delle esperienze vissute oltre i confini da questa straordinaria artista livornese.
Concerto con possibilità di cena.
INFO E PRENOTAZIONI: DEF6 Bistrot | Live Music Livorno – Tel. 377 2260603
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.