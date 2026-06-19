Chiara Pellegrini in “Kaira Mayra and the Journey in Jazz”

Dopo il successo delle jam session e dei concerti jazz realizzati al DEF6 Bistrot con Federico Monzani e tanti altri musicisti nel mese di aprile scorso per il "Mese del Jazz" 2026, in occasione della UNESCO International Jazz Day coordinata dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno

Dopo il successo delle jam session e dei concerti jazz realizzati al DEF6 Bistrot con Federico Monzani e tanti altri musicisti nel mese di aprile scorso per il “Mese del Jazz” 2026, in occasione della UNESCO International Jazz Day coordinata dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno, continua la nutrita programmazione musicale dal vivo organizzata dal Def6 Bistrot, via della Bassata 6c, di Matteo Carnevali, attivo promoter.

Lunedì 22 giugno, alle ore 21.30, evento eccezionale, realizzato con il sostegno di R.A.S.I. – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione, che vede come protagonista Chiara Pellegrini con il suo progetto “Kayra Maira and the journey“, percorso musicale attraverso canzoni di varie parti del mondo arrangiate dal punto di vista di un’artista di jazz. Lingue diverse e suoni differenti armonizzati alla ricerca della bellezza.

Con Chiara Pellegrini: Andrea Pellegrini, pianoforte, Mirco Capecchi, contrabbasso, e Michele Vannucci, batteria.

Chiara Pellegrini, ha vinto il “Creole Global Music Award” a Berlino (Best Performance) con il suo trio Faya. Vive ora a Livorno dopo un decennio passato fra Olanda, Inghilterra e Portogallo. Il concerto è anche un racconto delle esperienze vissute oltre i confini da questa straordinaria artista livornese.

Concerto con possibilità di cena.

INFO E PRENOTAZIONI: DEF6 Bistrot | Live Music Livorno – Tel. 377 2260603

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