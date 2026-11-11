#Chicantaconlebalene al Megik Cult

Lunedì 16 novembre, lo storico locale Megik Cult di Livorno (Scali delle Cantine , 3) ospita la seconda puntata del #chicantaconlebalene Show, il format live e web firmato da "Il Canto della Balena" e condotto da Luca Forni e Meme Lucarelli

Due pilastri della storia della musica italiana, ancora sullo stesso palco, immersi in un’atmosfera intima e impreziosita da satira, arte visiva e riflessione sociale. Lunedì 16 novembre, lo storico locale Megik Cult di Livorno (Scali delle Cantine , 3) ospita la seconda puntata del #chicantaconlebalene Show, il format live e web firmato da “Il Canto della Balena” e condotto da Luca Forni e Meme Lucarelli.

I protagonisti assoluti della serata saranno il bassista Ares Tavolazzi e il batterista Ellade Bandini due giganti della Musica Italiana che insieme, e singolarmente hanno, non solo suonato, ma contribuito alla creazione ed alla stesura di innumerevoli capolavori e brani iconici al fianco di Fabrizio De André, Guccini, Mina, agli AREA, Paolo Conte, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Branduardi, Bennato, Celentano … e davvero tanti, tanti altri..

Si preannuncia un’occasione molto particolare, in cui i due splendidi Artisti, nel RAC-CANTARSI , cioè nel rispondere con la musica, anzi che con le parole, alle domande che Forni e Lucarelli gli porranno, delizieranno il pubblico con alcuni brani che difficilmente si trovano a riproporre insieme dal vivo.

Poter ascoltare, concentrandosi sul loro tocco e gusto, brani di Guccini, degli Area… di Conte, suonati da chi li ha visti nascere e ha contribuito a crearli, é indubbiamente una rara occasione, e diventa ancora più rara e preziosa, se a ciò si aggiunge l’ironia e l’originalità di Jacopo Tealdi #quellodellemani, la conduzione spontanea e appassionata di due musicisti come Luca Forni e Meme Lucarelli e in più, la partecipazione di un pianista del livello di Fabrizio Mocata, ed anche una preziosa parentesi comica, con l’intervento di un altro fuoriclasse: Claudio Marmugi

In linea con la filosofia d’impegno del collettivo, l’evento ospiterà il segretario della CGIL Gianfranco Francese, chiamato a rispondere a un quesito sul lavoro strettamente connesso al vissuto dei musicisti sul palco.

L’evento, caratterizzato da pochissimi posti disponibili per garantire l’intimità del club, ha un costo di 15 euro con consumazione inclusa. La serata verrà interamente registrata per inaugurare, a dicembre, i canali web ufficiali de Il Canto della Balena.

Per prenotare (con possibilità di cenare) inviare messaggio Whatsapp al 3395341851

Dettagli dell’evento:

Quando: Lunedì 16 Novembre

Dove: Megik Cult, Scali delle Cantine 3, Livorno

Ingresso: 15 Euro (con consumazione) – Posti limitati.

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