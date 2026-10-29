Cinema. One Planet, One Future: a Livorno il nuovo festival dedicato al futuro della Terra

Il cinema come linguaggio universale per raccontare i cambiamenti globali e diffondere una nuova consapevolezza ecologica. Con questo obiettivo nasce One Planet, One Future, il festival cinematografico interamente dedicato alle grandi sfide ambientali del nostro tempo

Il cinema come linguaggio universale per raccontare i cambiamenti globali e diffondere una nuova consapevolezza ecologica. Con questo obiettivo nasce One Planet, One Future, il festival cinematografico interamente dedicato alle grandi sfide ambientali del nostro tempo che si svolgerà il 28 ottobre 2027. L’iniziativa, ideata dal regista e produttore Bob Caprai (qui nella foto in pagina, attivo nel settore audiovisivo dal 1984) con la collaborazione del Caffè della Scienza di Livorno, si svolgerà nella prestigiosa cornice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, istituzione da sempre in prima linea nella divulgazione scientifica e nella tutela della biodiversità.

Il festival proporrà una selezione di documentari, cortometraggi di finzione e film d’animazione incentrati su temi cruciali quali la crisi climatica, la transizione energetica, le fonti rinnovabili e la giustizia ambientale. L’approccio scientifico sarà il pilastro della manifestazione: la direzione valuterà anche opere critiche, purché supportate da fonti e dati rigorosi e verificabili.

Cinema e imprese: una sezione speciale per la pubblicità green- Una delle novità più significative di One Planet, One Future è la sezione competitiva riservata agli spot pubblicitari. Il festival intende valorizzare la comunicazione d’impresa responsabile, aprendo le porte alle aziende che dimostrano un impegno reale e trasparente verso la sostenibilità e la produzione ecocompatibile, contrastando i fenomeni di greenwashing attraverso un’attenta analisi della credibilità dei messaggi ambientali.

Come partecipare e sostenere il festival – Le iscrizioni per i registi e le case di produzione si apriranno a metà novembre tramite la piattaforma internazionale FilmFreeway.

Per sostenere la realizzazione dell’evento e ampliare la portata dei premi finali, l’organizzazione ha lanciato parallelamente una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Le aziende e i partner privati hanno l’opportunità di legare il proprio brand a questo progetto culturale, beneficiando di diversi livelli di visibilità e ricompense dedicate.

“Il cinema ha la capacità di trasformare temi complessi in storie che arrivano alle persone”, dichiara il direttore artistico Bob Caprai. “Con One Planet, One Future vogliamo creare uno spazio in cui queste storie possano incontrarsi, essere viste e contribuire a una riflessione collettiva sul futuro che stiamo costruendo”.

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