Colombini in concerto con la band al Grattacielo

Appuntamento venerdì 10 aprile con un live che unisce musica e racconto, accompagnato da una band di sei elementi

Torna sul palco livornese Alessio Colombini, protagonista di una serata musicale che promette di attraversare epoche e sonorità della canzone italiana. L’appuntamento è per venerdì 10 aprile alle ore 21 al Centro Artistico Il Grattacielo, in via del Platano 6.

Cantautore, arrangiatore e interprete raffinato, Alessio Colombini rappresenta una figura eclettica della musica italiana, capace di muoversi tra generi e decenni mantenendo sempre uno stile personale e riconoscibile. La sua carriera ha avuto uno dei momenti più significativi con la partecipazione al Festival di Sanremo 1983 con il brano “Scatole cinesi”, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico .

Nel corso degli anni, Colombini ha affiancato all’attività di cantautore anche quella di divulgatore musicale, portando in scena spettacoli come “Beat Generation” e “Beatles senza confini”, nei quali unisce musica e narrazione per raccontare il contesto culturale degli anni Sessanta . Una dimensione che rende i suoi concerti esperienze coinvolgenti, capaci di andare oltre la semplice esecuzione dal vivo.

Sul palco del Grattacielo sarà accompagnato da una band composta da Marco Mazzantini (piano e voce), Matteo Giovannelli (tastiere e voce), Cristiano Cei (basso), Fabrizio Casella (batteria), Icilio Lanini (sax e flauto) e Carola Cuneo (voce), per un ensemble che promette qualità e varietà sonora.

Una serata pensata per gli appassionati di musica d’autore e per chi vuole riscoprire atmosfere e suggestioni che hanno segnato un’epoca, attraverso il racconto e le canzoni di un artista completo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340-7550530 o scrivere a [email protected] Ingresso: 12 euro intero, 10 euro ridotto soci.

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