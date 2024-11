Concerto di Natale della Banda Cittadina

Tradizionale concerto di Natale della banda cittadina diretta dal M° Alessandra Luisini, evento che combina la magia della musica natalizia con l'unicità di una location suggestiva e ricca di storia in grado di donare un’esperienza memorabile che unisce arte, natura e tradizione

Il prossimo 15 dicembre alle ore 17 presso l’incantevole cornice della Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (per gentile concessione della Provincia Di Livorno, grazie al Bando della Cultura 2024 di Fondazione Livorno e con il patrocinio gratuito del Comune di Livorno), avrà luogo il tradizionale concerto di Natale della banda cittadina diretta dal M° Alessandra Luisini, evento che combina la magia della musica natalizia con l’unicità di una location suggestiva e ricca di storia in grado di donare un’esperienza memorabile che unisce arte, natura e tradizione.

La Banda Città Di Livorno abbraccerà le melodie classiche e popolari più sentite che evocano lo spirito del Natale, da canzoni tradizionali come Noel e Stille Nacht, a classici come Happy Christmas (John Lennon) e Hallelujah ( Leonard Cohen) a brani più moderni come All I wan’t for Christmas is you (Mariah Carey), rendendo omaggio a De Andrè e presentando in anteprima un medley di canzoni dell’est europa in un suono pop moderno “Pops In The Spots” e tante altre sorprese.

Il concerto sarà un momento per unire tutta la comunità in un abbraccio simbolico fatto di musica, calore e condivisione, l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti e sarà possibile ricevere informazioni presso la segreteria del museo al numero 0586-266711.

