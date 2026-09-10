Confcommercio: “Investire sulle competenze per far crescere le imprese”

Grande partecipazione al corso sulle torte da forno organizzato da Confcommercio Livorno in collaborazione con Puratos. Morsilli: "Per panificatori e pasticceri aggiornarsi è indispensabile"

Grande partecipazione e interesse per il corso “Torte da forno! Ricette irresistibili per arricchire l’offerta dolce con qualità e praticità“, che si è svolto mercoledì 9 settembre al CIA – Centro Ingrosso Alimentari di Pontedera. Un pomeriggio di formazione promosso da Confcommercio Pisa e Livorno, in collaborazione con Puratos, dedicato agli operatori del settore e pensato per fornire conoscenze e soluzioni concretamente applicabili all’attività quotidiana. A guidare la parte tecnica è stato Federico Gauli, Technical Advisor Patisserie di Puratos, che ha accompagnato i partecipanti nella preparazione delle torte da forno, approfondendo tecniche di lavorazione, corretta gestione delle preparazioni, stoccaggio e conservazione dei prodotti. Un appuntamento che ha suscitato numerose domande e un confronto continuo tra docente e partecipanti, confermando l’interesse delle imprese per una formazione fortemente orientata alla pratica. “La grande partecipazione a questo corso è un segnale molto positivo e ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta”, commenta Cecilia Pellegrinetti, responsabile Formazione di Confcommercio Pisa e Livorno. “Le imprese ci chiedono una formazione concreta, capace di rispondere ai problemi e alle esigenze che incontrano ogni giorno. Il nostro obiettivo è proprio questo: mettere gli imprenditori e i loro collaboratori nelle condizioni di confrontarsi con professionisti qualificati e acquisire nuove competenze da portare subito in azienda. Visto il successo di questa iniziativa stiamo già lavorando a nuovi appuntamenti”.

Sull’importanza dell’aggiornamento professionale interviene anche Gianluca Morsilli, presidente Panificatori Confcommercio Livorno: “Il nostro è un settore nel quale professionalità e capacità artigianale rimangono fondamentali, ma oggi devono essere accompagnate da un aggiornamento continuo. Conoscere nuove tecniche, prodotti e modalità di lavorazione significa poter ampliare l’offerta, ottimizzare il lavoro e rispondere meglio alle richieste dei clienti. Iniziative come questa rappresentano quindi un’opportunità reale per le piccole imprese, che attraverso la formazione possono trovare nuovi stimoli e strumenti per essere sempre più competitive”. Partner dell’iniziativa è stata Puratos, gruppo internazionale fondato in Belgio nel 1919 e oggi attivo in oltre 100 Paesi, specializzato in ingredienti e soluzioni innovative e sostenibili per i settori della panificazione, pasticceria e cioccolateria, rivolte ad artigiani, industrie, retailer e food service. Fabio Verzoni, key account manager di Puratos, è soddisfatto del percorso intrapreso: “Il corso di Pontedera si inserisce in un percorso con cui Confcommercio Pisa e Livorno punta a rafforzare la formazione professionale come servizio alle imprese, a cui siamo felici di partecipare con i nostri prodotti e le nostre competenze. Nuovi appuntamenti sono già in programma, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprenditori e professionisti e offrire strumenti utili per migliorare qualità, organizzazione e competitività delle attività”. I panificatori interessati alle iniziative formative di Confcommercio possono chiamare Daniele Capecchi al 340 670 1838 oppure scrivere a [email protected].

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