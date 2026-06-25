Conservatorio Mascagni, concerti finali della classe di violino della prof. Morandi

Il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno propone due appuntamenti dedicati ai concerti finali della classe di violino della Prof.ssa Chiara Morandi, in programma sabato 27 giugno alle ore 16.30 e lunedì 29 giugno alle ore 17.30, presso l'Auditorium "Cesare Chiti".

Sabato 27 giugno alle 16.30 e lunedì 29 giugno alle 17.30 gli studenti della classe di violino saranno protagonisti dei concerti conclusivi dell’anno accademico.

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno propone due appuntamenti dedicati ai concerti finali della classe di violino della Prof.ssa Chiara Morandi, in programma sabato 27 giugno alle ore 16.30 e lunedì 29 giugno alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Cesare Chiti”.

I concerti rappresentano il momento conclusivo del percorso di formazione degli studenti, chiamati a confrontarsi con alcune tra le pagine più significative della letteratura violinistica, mettendo in pratica il lavoro tecnico e interpretativo sviluppato durante l’anno.

Sabato 27 giugno

Nel concerto di sabato 27 giugno saranno protagonisti Eleonora Panza, Leone Pini e Olimpia Pelletier, impegnati nell’esecuzione integrale o parziale di tre grandi concerti del repertorio romantico:

Concerto n. 1 di Max Bruch;

di Max Bruch; Concerto op. 47 di Jean Sibelius;

di Jean Sibelius; Concerto n. 2 di Henryk Wieniawski.

Opere di straordinaria complessità tecnica ed espressiva che richiedono elevate capacità interpretative e una profonda maturità musicale.

Lunedì 29 giugno

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 29 giugno alle ore 17.30, offrirà invece un percorso attraverso diversi stili ed epoche, con musiche di Henri Fiocco, Antonio Curci, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Max Bruch, Henryk Wieniawski e Jean Sibelius.

Ad alternarsi sul palco saranno Tommaso Martelli, Eleonora Di Rocca, Leonardo Bacci, Eleonora Panza, Olimpia Pelletier e Leone Pini, in un programma che valorizza sia il repertorio solistico sia quello concertistico.

I due saggi testimoniano il percorso di crescita artistica degli studenti della classe di violino della Prof.ssa Chiara Morandi e rappresentano un’importante occasione per il pubblico di conoscere da vicino il lavoro quotidiano che caratterizza la formazione musicale all’interno del Conservatorio Mascagni.

Concerti finali della classe di violino della Prof.ssa Chiara Morandi Sabato 27 giugno 2026 – ore 16.30 Lunedì 29 giugno 2026 – ore 17.30 Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

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