Conto alla rovescia per la 7ª Half Marathon

Insieme alla Livorno Half Marathon domenica 10 novembre è prevista, con partenza unica alle ore 9, la Stralivorno di 10 km pensata per i non agonisti e un mini percorso studiato in collaborazione con l'Associazione Strabilianti, accessibile a persone con qualsiasi disabilità

Conto alla rovescia per la competizione più attesa della stagione podistica livornese: domenica 10 novembre si correrà la settima edizione della “Benetti Livorno Half Marathon”, classico appuntamento (erede della gloriosa Maratona Città di Livorno) organizzato dall’Asd Livorno Marathon con Comune di Livorno e Uisp, il patrocinio del Coni e la sponsorizzazione principale dei Cantieri Benetti.

Fondamentale la collaborazione, il supporto e la presenza della Polizia Municipale, dell’Accademia Navale, della Brigata Folgore, della Questura, della Guardia di Finanza e di tutte le altre forze dell’ordine, del Radio Club Fides e di tutte le Associazioni della Protezione civile, di Svs, Misericordia, Croce Rossa e degli studenti del Liceo Enriques. Per la Half Marathon, con partenza alle 9 da via dei Pensieri (cancelli curva sud dello stadio), è stato scelto un nuovo percorso cittadino (sempre di 21,097 km come prevedono i regolamenti per questo tipo di competizione) che attraverserà il centro storico e soprattutto i viali a mare, e che anche quest’anno prevede l’emozionante attraversamento dell’Accademia Navale (accompagnati dalle note della Fanfara) e del Cantiere Benetti. Un percorso molto articolato, impegnativo per organizzatori, volontari e polizia municipale (in tutto almeno 200 persone coinvolte), ma sicuramente in grado di dare molte soddisfazioni ad atleti e spettatori e regalare momenti di bellezza. Insieme alla Livorno Half Marathon, domenica 10 novembre è prevista, con partenza unica alle ore 9, la Stralivorno di km. 10 pensata per i non agonisti, e un mini percorso studiato in collaborazione con l’Associazione Strabilianti, accessibile a persone con qualsiasi disabilità. Tutte e tre le gare si svolgeranno su percorsi pianeggianti.

Il programma della settima “Benetti Half Marathon” è stato presentato nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale. Insieme al sindaco Luca Salvetti erano presenti Giovanni Giannone delegato provinciale CONI, Daniele Bartolozzi presidente provinciale Uisp, Franco Meini insieme ad altri rappresentanti della ASD Livorno Marathon, la dott.ssa Mariasole Bandini di Olt Offshore Lng Toscana, il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando, il comandante Francesco Porcu in rappresentanza del comandante dell’Accademia Navale contrammiraglio Di Renzo, il cap. Antonio Stabile della Guardia di Finanza, rappresentanti del Comando provinciale Carabinieri, di Telethon e del Radio Club Fides. Il sindaco, il presidente Giannone, il presidente Bartolozzi e gli altri organizzatori hanno voluto ricordare la figura di Roberto Onorati, recentemente scomparso, per tanti anni instancabile “animatore” dell’iniziativa. La partecipazione alla Half Marathon ha un costo di 30 euro, il contributo di iscrizione alla Stralivorno è di 10 euro.

Iscrizioni possibilmente entro la mezzanotte di giovedì 7 novembre (sul sito www.maratonadilivorno.it sono indicate tutte le modalità) oppure sabato e domenica mattina al PalaCosmelli di via Allende, dove avrà sede l’Expo della manifestazione.

