Convegno di studio sul Parkinson all’Auditorium Pamela Ognissanti

L’Associazione Parkinsoniani Livornesi ha il piacere di comunicare che il “Convegno di studio sul Parkinson – Alla ricerca di un’integrazione tra tutte le parti sociali” si terrà sabato 5 aprile dalle 9 alle 13 all’Auditorium Pamela Ognissanti, in via Gobetti, 11. Il convegno si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson che si celebra l’11 aprile di ogni anno. Il convegno è organizzato con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, insieme ai patrocini della Provincia di Livorno e della Fondazione Livorno, con la collaborazione di numerose realtà, tra cui:

– Ordine dei Medici di Livorno

– Studio Cure Integrate

– Salus Itinere

– Associazione AFASIA Toscana APS

– Progetto Salute Parkinson

– Polo della Salute

Sarà un’importante occasione per riflettere e promuovere il dialogo tra tutte le parti sociali coinvolte nella lotta contro la Malattia di Parkinson. Inoltre il 12 aprile si svolgerà uno spettacolo musicale di beneficienza, sempre organizzato dall’Associazione, presso il Teatro Filicchi in piazza Maria Lavagna, dalle 21, con la partecipazione di Bobo Rondelli e Martin Lemos.

