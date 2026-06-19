“Cori sotto le stelle” con SpringTime e Monday Girls

Foto gentilmente fornita dall'ufficio stampa dell'evento a cura di Giandonato Tartarelli

Tante novità in scaletta per lo show che coniuga pop e rock, musica italiana e internazionale, medley e intermezzi divertenti come il momento "coristi per caso"

Solstizio d’estate, ma non solo. Domenica 21 giugno non è solo la giornata che dà il via alla bella stagione, ma anche quella in cui si celebra a livello internazionale la Festa della Musica. Livorno non vuole essere da meno e allora coglie l’onda di questa ricorrenza grazie all’evento in programma a Villa Trossi: è il concerto spettacolo “Cori sotto le stelle“, che vede protagonisti gli SpringTime e le Monday Girls sotto la direzione del maestro Cristiano Grasso. Si tratta del secondo appuntamento dell’edizione 2026 di Estate a Villa Trossi, festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli. con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno. Diretta e prodotta da Roberto Napoli, la manifestazione è sostenuta da Fondazione Livorno.

Musica rock e pop, italiana e internazionale, medley e mashup, momenti divertenti e interattivi per creare un’atmosfera magica e un’alchimia con il pubblico. Tutto questo, e molto di più, è “Cori sotto le stelle”, un concentrato di energia e coinvolgimento sotto la sapiente direzione del maestro Cristiano Grasso. Sulle scene dagli anni ’90, lui intende la musica anche come pratica sociale e attualmente dirige quattro cori in città: gli SpringTime (coro misto nato nel 1998 e formato da 50 persone), le Monday Girls (coro nato nel 2010 e formato tutto da donne), il Coro Unanime della sezione di alta sicurezza della Casa circondariale Le Sughere di Livorno e il coro delle scuole Bartolena. Dagli studenti delle medie fino agli adulti, compresi coloro che vivono una condizione di detenzione, perché attraverso la musica si possono affrontare anche temi come l’aggregazione e la risocializzazione.

Quello tra SpringTime e Monday Girls con Estate a Villa Trossi è un sodalizio collaudato, che si rinnova ormai da anni portando sempre qualche novità. «Abbiamo deciso di celebrare anche quest’anno l’estate in coincidenza con la giornata dedicata alla Festa della Musica, proponendo un concerto all’insegna della gioia, del canto, della grinta della musica pop-rock – afferma Cristiano Grasso, direttore e arrangiatore dei due cori in scena – e soprattutto della proposta di brani famosi e raramente ascoltati in formazione corale polifonica, che è il vero valore aggiunto di questo concerto».

Sul palco di Villa Trossi andrà in scena uno spettacolo pop-rock nelle varie declinazioni italiane e internazionali. Ad accompagnare i due cori ci saranno Massimiliano Fantolini al pianoforte e Giacomo Cirinei alle percussioni. Monday Girls e SpringTime si alterneranno e interagiranno nel quadro di un repertorio che spazierà da brani di Elisa a quelli di Gianluca Grignani, da September degli Earth, Wind & Fire a Every Little Thing She Does Is Magic dei Police fino all’omaggio al concittadino Enrico Nigiotti con un arrangiamento particolare del brano Nonno Hollywood. E poi mashup dedicati alle canzoni anni ’80 più celebri della musica italiana, ma anche Madonna, U2 e Whitney Houston. Un repertorio che si amplia e si rinnova ogni anno, insomma, e poi c’è il momento “coristi per caso”, caratterizzante di questo show che in un frangente coinvolge il pubblico in un canto corale, un modo anche giocoso per aumentare il senso di condivisione di una serata tutta da vivere. Il brano scelto per questo momento? È top secret, non resta che sedersi in platea e scoprirlo a spettacolo in corso.

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