Corsi di scacchi per adulti al circolo Arci Carli

Le lezioni si svolgono dalle 16 alle 19 a cura dell'istruttore nazionale Maurizio Soventi, dell'istruttore Ennio Politi e del maestro Andrea Raiano

Mediagallery

Riprendono i corsi di scacchi per adulti al circolo Arci in via di Salviano, 542. I corsi saranno tenuti dall’istruttore Fsi Coni Ennio Politi ogni sabato dalle 10 alle 12 dal 7 maggio fino al 3 luglio per un totale di otto lezioni.

I corsi saranno di due livelli:

1) principianti

2) secondo livello.

Ci si può iscrivere direttamente al Carli.

Per i minori di anni 18 continuano invece le lezioni della scuola di scacchi “Carlo Falciani” al Museo di storia naturale fino a sabato 4 giugno. Le lezioni si svolgono dalle 16 alle 19 a cura dell’istruttore nazionale Maurizio Soventi, dell’istruttore Ennio Politi e del maestro Andrea Raiano.