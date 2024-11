“Così è (se vi pare)” sul palco del Goldoni

L’opera teatrale andrà in scena lunedì 2 dicembre alle 21 per la stagione di prosa del Teatro Goldoni. Sul palco, diretti da Geppy Gleijeses, tre grandi attori: Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato

In equilibrio tra “la commedia della curiosità e il dramma ignoto” è così che lo stesso Luigi Pirandello definisce Così è (se vi pare) , l’opera teatrale che andrà in scena lunedì 2 dicembre alle 21 per la stagione di prosa del Teatro Goldoni. Sul palco, diretti da Geppy Gleijeses, tre grandi attori: Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato.

Scritta nel 1917, la commedia presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene) ? Così è, se vi pare… ognuno di noi ha la sua verità !

L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. “Le cose più vicine, vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco”.

Geppy Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi della commedia, i quali inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste. All’ingresso della Signora Frola, quegli esserini li rivedremo in dimensioni normali. Piccoli uomini che riprendono le loro reali fattezze di fronte alla grandezza del dolore e dell’amore di una madre.

Con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, Luchino Giordana, Marco Prosperini, Maria Rosaria Carli, Giorgia Conteduca, Antonio Sarasso, Stefania Barca, Walter Cerrotta, Vicky Catalano, Giulia Paoletti, Videoartist Michelangelo Bastiani, scene Roberto Crea, costumi Chiara Donato, musiche Teho Teardo, light designer Francesco Grieco, aiuto regia Giovanna Bozzolo, regia Geppy Gleijeses

Biglietti: da 22 € a 35 € – Ridotto Under 25 € 15

Biglietteria martedì e giovedì 10/13 – mercoledì venerdì e sabato 16.30/19.30. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita on line su goldoniteatro.it e ticketone.it

