Costa degli Etruschi Green Community, al Castello Pasquini la presentazione del progetto

Mercoledì 10 aprile a partire dalle ore 10.00, nella Sala Meeting di Castello Pasquini, si terrà l’evento di presentazione del progetto “Costa degli Etruschi Green Community” , intervento D2 del PNRR, Missione 2. Attuato dal Comune di Castagneto Carducci il progetto ha lo scopo di qualificare esperienze e prodotti turistici eco-culturali della Green Community Costa degli Etruschi. L’intervento è coordinato da Cooperativa Itinera di Livorno e prevede la realizzazione di prodotti ecoturistici a partire da una mappatura di esperienze e prodotti turistici di eccellenza (dal punto di vista eno-gastronomico, culturale/museale, sportivo, naturalistico-ambientale, balneare, artigianale e legato ad eventi tipici), e attraverso la co-progettazione e condivisione di un manifesto dei valori e di un disciplinare, la qualificazione di prodotti Green Community sulla base del brand Quality Made travel different. Il progetto ha la durata di due anni e prevede incontri partecipati sul territorio, che avranno la funzione di condivisione delle esperienze dei prodotti Green affini al brand Quality Made (qualitymade.eu) per accompagnare le imprese del territorio, che offrono esperienze turistiche in linea con il disciplinare della Green Community Costa degli Etruschi, verso un processo di auto-valutazione e la creazione di un prodotto Green. Il progetto prevede inoltre la comunicazione e promozione delle esperienze e prodotti ecoturistici “Green Community Costa degli Etruschi” in ambito business-to- business ma anche to consumer, con la creazione di un network di tour operator che agiscono in ambito internazionale al fine della promo-commercializzazione dell’offerta turistica Green Community Costa degli Etruschi.

L’evento di presentazione è strutturato in due parti: la mattina dalle 10.00 alle 13.00 i saluti istituzionali del Comune di Castagneto Carducci, la descrizione del Progetto PNRR Costa degli Etruschi a cura di Provincia di Livorno e la partecipazione di Toscana Promozione nella persona del direttore Francesco Tapinassi. A seguire si parlerà di Ecoturismo e della Carta Europea per il Turismo Sostenibile con la presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Lidia Bai. Laura Giuliano, vicepresidente di Coop, Itinera descriverà i prodotti e i servizi della Green Community e Marco Pavoletti, Coordinatore dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi illustrerà il passaggio da Green Community a Green Destination che il territorio potrà fare grazie al lavoro congiunto di più progettualità. Il pomeriggio sarà dedicato ai focus con gli operatori del settore turistico e agroalimentare, attraverso i contributi di professionalità specifiche del settore turistico e della sostenibilità come Rainer Winter, Angela Tendas del TO Greener Vibes e i consulenti per le qualificazioni delle esperienze turistiche Studio Baglioni e Poponcini. Concluderanno l’incontro i TO della DMC Costa degli Etruschi Visit Mondo e Italia Highlights e il team che ha lavorato al Challenge Be a Meraviglia con l’esperienza “Tracce Silenti”. Per partecipare all’evento è possibile prenotarsi scrivendo a [email protected].

